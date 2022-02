Glouton, Jarrett Allen (29 points, 22 rebonds) dévore les Hornets

Nouvel affrontement avec un adversaire direct dans la course aux playoffs pour les Hornets, qui accueillaient les Cavaliers afin de se relancer après leurs deux défaites de rang.

Sauf que Jarrett Allen (29 points, 22 rebonds !) et ses coéquipiers avaient évidemment d’autres projets en tête. Et c’est finalement cette vaillante équipe de Cleveland qui est parvenue à prendre le dessus sur Charlotte (102-101), au bout d’un « money-time » de folie.

Car, pour l’emporter malgré l’absence de leur néo-All-Star Darius Garland, les Cavs ont eu besoin que Kevin Love (25 points, 9 rebonds) plante deux lancers-francs capitaux, à 1.2 seconde de la fin. Suffisant pour coiffer au poteau Terry Rozier (24 points), Kelly Oubre Jr. (21 points, 9 rebonds) et compagnie, qui ont (re)commencé à jouer bien trop tard pour espérer un autre résultat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Monstrueux Jarrett Allen. Parfaitement épaulé par Kevin Love, celui qui vient tout juste d’apprendre qu’il ne serait pas All-Star cette année (en attendant que le remplaçant de Kevin Durant ne soit désigné) avait visiblement un message à faire passer, cette nuit. Qui plus est face à LaMelo Ball, son principal concurrent pour récupérer le spot de « KD ». Intenable sous les panneaux, le pivot des Cavs a ainsi fait la chanson toute la soirée aux pauvres intérieurs des Hornets, incapables de le contenir au rebond offensif (11 prises !) et lorsqu’il a reçu le ballon à proximité de la peinture. Une prestation XXL, pour guider Cleveland.

— Réveil trop tardif pour Charlotte. Après avoir existé dans le premier acte (remporté 31-22), les Hornets se sont peu à peu faits rattraper puis dominer par ces Cavaliers pourtant affaiblis. Hors du coup et accumulant les briques dans les deux quarts-temps suivants, les hommes de James Borrego ont finalement retrouvé leur jeu dans les huit dernières minutes, pour infliger un 29-13 à Cleveland. Sauf que Terry Rozier et Kelly Oubre Jr, principaux instigateurs du « comeback » de leur équipe, ont vu tous leurs efforts réduits à néant par les deux lancers-francs assassins de Kevin Love…

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love. Quand ce n’était pas Jarrett Allen, c’était son remplaçant qui martyrisait les Hornets. En particulier en seconde période. À commencer par ce troisième quart-temps au cours duquel le champion 2016 a planté 11 points, avec trois paniers à 3-pts, de manière à repousser les assauts de Charlotte, qui tentait de recoller au score. Dans le dernier acte, l’ex-intérieur All-Star a poursuivi sur sa lancée, alignant trois nouvelles réussites primées, pour dépasser la barre des 20 points. Et pour parachever son carton en sortie de banc, Love a réussi les lancers-francs de la victoire, après avoir gratté un rebond offensif déterminant.

✅ Brandon Goodwin. Du déchet (4/14 aux tirs et 5 pertes de balle), certes, mais un bel apport général (12 points, 5 rebonds, 9 passes, 4 interceptions) de la part de celui qui remplace Darius Garland dans le cinq de départ des Cavaliers. Notamment en fin de deuxième quart-temps, pour offrir les commandes à son équipe à coup de paniers à 3-pts, avec Dean Wade. Puis dans le dernier acte, quand le meneur a alimenté ses shooteurs extérieurs ou fait mouche derrière l’arc quand les Cavs étaient en manque de points lors du gros « run » des Hornets.

✅ Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. Alors que LaMelo Ball, gêné par les fautes et de plus en plus effacé au fil de la partie, a dans l’ensemble raté son match, les Hornets se sont appuyés sur leur paire Rozier – Oubre Jr. pour tenter de repartir avec la victoire. Dans le dernier quart-temps, les deux joueurs ont ainsi fait tout leur possible pour ramener leur équipe au contact, après que celle-ci ait été larguée à 15 points (87-72). À coup de 3-pts, de passes décisives et de paniers à l’intérieur, Rozier et Oubre Jr. ont enflammé le Spectrum Center et fait trembler tout Cleveland. Mais les Cavs ont tenu bon…

⛔ Gordon Hayward. Certes plein de bonne volonté, l’ailier des Hornets a mangé la feuille cette nuit, pour son retour à la compétition après une période d’isolement. Particulièrement maladroit (3/13 aux tirs), Hayward a sans doute illustré mieux que quiconque la défaillance de son équipe au shoot, dans les deuxième et troisième quarts-temps. Car, excepté dans le premier et à la fin du dernier, Charlotte a longtemps arrosé (41% à l’arrivée), contre cette défense de Cleveland bien place.

⛔ Cedi Osman. Petit match pour l’ailier turc cette nuit (5 points, à 2/8 aux tirs, en 15 minutes), toujours titulaire avec les Cavs en l’absence de Lauri Markkanen, mais qui s’est progressivement fait dépasser dans la rotation par un Dean Wade plus inspiré et menaçant au shoot (8 points, à 2/3 à 3-pts). En plus de faire preuve d’une belle solidité en défense. Un coup d’arrêt pour Osman, qui restait pourtant sur quatre matchs intéressants, tantôt au scoring, tantôt à la passe (près de 14 points et 5 passes de moyenne), avant de rater sa rencontre à Charlotte, donc.

PAS TOUCHE AU ROZIER

Séquence étrange dans le dernier quart-temps, en plein « run » des Hornets, lorsque les locaux ont vu une tentative à 3-pts de Terry Rozier être accordée car… Ed Davis, pourtant cloué sur le banc, a touché volontairement l’arrière de Charlotte !

« Volontairement », car l’intérieur remplaçant des Cavaliers souhaitait visiblement éviter que son adversaire ne shoote après un coup de sifflet des arbitres, pour une sortie en touche de Dean Wade.

Sauf que l’un des trois membres du corps arbitral n’a pas compris que le jeu avait été arrêté par son collègue et il a donc donné une faute technique à Ed Davis après coup, en plus de rendre la tentative de Terry Rozier valide !

Au grand dam du banc de Cleveland, qui s’est senti floué et qui n’a sans doute toujours pas compris ce choix, pour le moins surprenant…

LA SUITE

Charlotte (28-25) : « back-to-back » contre Miami, ce samedi soir (01h00).

Cleveland (32-21) : réception d’Indiana, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).