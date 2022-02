Un Zach sur le dos

Sa sélection au All-Star Game, la seconde consécutive, a sans doute adouci la douleur de perdre ce match à Toronto, mais Zach LaVine ne peut pas compter sur sa deuxième étoile pour soulager ses problèmes de dos.

Depuis trois matches, il joue avec des douleurs. Néanmoins, il a fait le choix de rester sur les parquets mais demeure logiquement handicapé. Même assis, en conférence de presse, il semblait gêné…

« J’essaie simplement d’aider mon équipe à gagner », confie-t-il à The Athletic. « Dès que je passe du temps sur le parquet, même si je ne marque pas, j’essaie d’aider. Mais oui, j’ai mal. C’est comme ça quand on joue 42 minutes avec des douleurs. »

Même si ses chiffres restent très corrects depuis trois rencontres (20.3 points de moyenne à 47% de réussite au shoot et 39% à 3-pts), on sent bien qu’il a moins d’impact, notamment en fin de match.

Au repos contre les Pacers ?

Ne serait-il donc pas temps de faire une pause, afin de se soulager un peu, dès ce soir à Indiana ? « On va en parler », répond le champion olympique de Tokyo.

Il faut dire que les blessures de Lonzo Ball et Alex Caruso privent Billy Donovan de plusieurs rotations à l’extérieur. Le coach doit déjà tirer sur la corde avec DeMar Derozan et Ayo Dosunmu, qui jouent 37 minutes de moyenne depuis dix matches, par conséquent, se priver plusieurs jours de Zach LaVine deviendrait problématique…

En attendant de savoir si l’arrière va jouer ou pas le « back-to-back » face aux Pacers, Nikola Vucevic est fier de son coéquipier, qui serre les dents pour le collectif, à deux semaines de la coupure de la saison.

« Le fait qu’il joue malgré des douleurs au dos en dit beaucoup sur Zach », explique l’intérieur. « Ce n’est pas facile, il est limité, il n’a pas sa liberté de mouvements. Le dos, ce n’est pas rien quand on joue au basket. Je suis sûr qu’il est terriblement gêné, surtout offensivement quand il essaie d’être agressif. Il est très impliqué pour gagner et rester avec nous. Même s’il n’est pas à 100 %, il nous aide énormément, donc c’est appréciable de l’avoir avec nous. »