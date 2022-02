Ayo Dosunmu a du Joakim Noah dans le moteur

Depuis la blessure de Lonzo Ball, Billy Donovan fait confiance à Ayo Dosunmu à la mène. Comme Alex Caruso est lui aussi blessé et que Coby White n’est pas réellement convaincant dans un rôle de titulaire, c’est le rookie qui a les clés du camion. Jusqu’à maintenant, il le conduit plutôt bien puisqu’il compile 12.7 points à 55% de réussite au shoot, 43% à 3-pts, 6.2 passes et 5.1 rebonds de moyenne. Et quand il n’a inscrit que 7 points, comme contre Portland, c’est pour mieux délivrer 11 passes décisives.

« Le rôle de meneur de jeu, ce n’est pas seulement penser à soi », assure-t-il à NBC Sports. « Bien sûr, il y a des matches où je dois être agressif parce que les défenses ciblent Zach LaVine, DeMar DeRozan ou Nikola Vucevic. Contre les Blazers, j’ai pensé que la meilleure solution pour gagner, c’était d’offrir des shoots faciles. »

Une stat d’Ayo Dosunmu est frappante : il joue presque 38 minutes de moyenne depuis quinze jours. Certes, il n’est pas vieux puisque le joueur vient d’avoir 22 ans, mais outre sa jeunesse, il a surtout de l’énergie à revendre.

« Je prends Joakim Noah en exemple », compare le coach des Bulls. « Il a un moteur à la Noah, il court sans cesse. Quand il est fatigué, il est presque en colère contre lui-même. Il repousse les limites alors que certains ont des difficultés. Quand j’étais à Florida, j’avais des joueurs comme ça, avec une endurance incroyable : Noah donc, Udonis Haslem, Al Horford, David Lee. Ayo est ainsi. »

Il a cassé le « rookie wall »

Alors que certains rookies attendent sans doute la coupure du All-Star Game pour souffler, Ayo Dosunmu, lui, est plus actif que jamais et enchaîne les longues minutes sur les parquets. La saison passée, à l’université, il a joué 28 matches. Ce mardi soir, contre le Magic, il disputera déjà son 46e match en moins de trois mois…

« Le rookie wall est, d’après moi, plus mental que physique », assure Billy Donovan. « La fatigue est mentale car les matches sont nombreux en peu de temps. Mais Il gère tout ça très bien. »

Ayo Dosunmu n’a qu’une idée en tête : faire plus, toujours plus, même quand les réservoirs semblent vides.

« Je le dis toujours : votre esprit vous dit que vous êtes fatigué, alors qu’il reste encore 60 ou 70% », affirme le rookie. « J’entraîne mon esprit pour ça. Donc, quand je pense être épuisé, ce qui est sans doute une impulsion sur le moment, je continue de creuser, de creuser profondément. »