Les Clippers, un poil à gratter qui avance dans l’ombre

Aux deux-tiers de la saison, la « bataille de Los Angeles » tourne pour le moment à l’avantage des Clippers, 8e de la conférence Ouest avec un bilan équilibré (27-27), alors que les Lakers sont hors du Top 8 et dans le négatif (25-28). Un scénario que peu de personnes auraient prédit l’automne dernier.

Et pourtant.

Même orphelins de Kawhi Leonard et Paul George, les hommes de Tyronn Lue restent collectivement supérieurs à ces « Purple & Gold » qui n’en finissent plus de décevoir en 2021/22. Ils viennent d’ailleurs de remporter cette nuit, et pour la deuxième fois de la saison, ce fameux derby angeleno, grâce à un « game winner » de Reggie Jackson dans les dernières secondes.

Justement, auteur de 25 points, 8 rebonds et 6 passes dans le succès des Clippers face à leur voisin californien, après un mano-a-mano, le meneur de 31 ans est peut-être celui qui incarne le mieux l’état d’esprit de son groupe.

Reggie Jackson, l’assassin silencieux

Un groupe où personne ne doute, où tout le monde se bat et qui avance surtout loin des projecteurs.

« Nous avons en confiance en nous, en notre façon de jouer et en notre approche du jeu », livrait le héros de la rencontre, qui a pris un malin plaisir à martyriser toute la soirée le pauvre Austin Reaves, sur les conseils de son coach. « Nous n’avons jamais vraiment été secoués. […] Ce groupe est confiant et fait preuve de résilience. […] Même en pleine tempête, personne n’a perdu pied. »

Habitués aux improbables retournements de situation cette saison, les joueurs de Tyronn Lue ont pourtant bien failli se retrouver du mauvais côté la nuit dernière. Devant de 17 points dans le troisième quart-temps (84-67), ils ont ainsi vu les Lakers grignoter progressivement leur retard et carrément prendre les commandes dans le « money-time » !

Sauf que le « killer » Reggie Jackson veillait au grain et, profitant des approximations défensives de la paire Russell Westbrook – Austin Reaves, il a pu délivrer les siens à 4.1 secondes de la fin.

« Le plaisir que je retire de cette équipe, c’est que nos joueurs n’arrêtent jamais de se battre, tous les soirs », se réjouissait après coup son entraîneur.

Des résultats, mais pas de reconnaissance

Trop rarement mis en avant jusqu’à présent, les Clippers ne déçoivent cependant que très peu. Certes limités par les blessures de leurs deux superstars, les Angelenos ne sont pas du genre à se trouver des excuses et, chaque soir, ils sont prêts à laisser leur vie sur le parquet. Exactement comme lors des derniers playoffs quand ils avaient éliminé le Jazz sans Kawhi Leonard, touché au genou.

Un vrai groupe de durs au mal et de cols-bleus, dont Marcus Morris est fier de faire partie. Même s’il aimerait avoir davantage de reconnaissance de la part des médias. Surtout quand il voit toute l’attention accordée aux décevants Lakers ou Sixers, battus en moins d’un mois par son équipe…

« Ces deux formations sont vraiment moyennes de ce que j’ai vu, je ne les considère pas comme de grandes équipes », déclarait-il en conférence de presse. « C’est ça la NBA, nous sommes tous des joueurs NBA [et tout peut se passer] chaque soir. »

De son côté, s’il semble guère se soucier de l’attention médiatique, Reggie Jackson est plus que jamais animé par une volonté : « Nous voulons simplement que les fans en aient pour leur argent », concluait celui qui poursuit sa résurrection dans la Cité des Anges.