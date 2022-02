Après un très long « road trip » de huit matches principalement à l’Est, terminé avec quatre victoires, les Clippers retrouvaient enfin leur Crypto.com Arena pour y disputer le derby de Los Angeles. La deuxième de leur quatre rencontres avec les Lakers. Et comme la première plus tôt dans la saison, cette confrontation a été disputée jusqu’au bout.

Après une première période offensive et serrée (60-54), marquée par la sortie sur blessure de Carmelo Anthony (cuisse), les Clippers ont pris l’ascendant dans la troisième période. Ils ont pu s’appuyer sur la belle adresse extérieure du tandem Reggie Jackson – Marcus Morris, tandis que Serge Ibaka livrait une intense bataille intérieure à Anthony Davis.

Sur deux nouveaux paniers primés de Reggie Jackson puis de Marcus Morris, ainsi qu’une finition en force au cercle de Nicolas Batum, les Clippers s’offraient 17 points d’avance (84-67), leur avance la plus importante dans ce match. Les Lakers à la peine pour marquer, à l’instar d’un Russell Westbrook rappelé sur son banc, Anthony Davis et Malik Monk ont fait le nécessaire pour terminer la période sur une meilleure note (94-82).

Outre le dunk inattendu d’Austin Reaves en transition, l’entame de quatrième quart-temps a été marquée par le réveil de Russell Westbrook, enfin dans le bon rythme à proximité du cercle. À la faveur d’un 12-0, les Lakers sont complétement revenus dans la partie (94-90). Le même Westbrook a permis à son équipe de repasser devant à une minute de la fin (104-105).

Une fin de rencontre exaltante où chaque équipe a répondu à l’autre. Et c’est finalement Reggie Jackson près du cercle qui a eu le dernier mot à quatre secondes du terme, alors qu’AD voyait son « floater » au buzzer faire gamelle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money time » explosif. Il s’est passé beaucoup de choses dans la dernière minute de jeu. Entre Reggie Jackson qui a d’abord répondu à Russell Westbrook, Malik Monk qui a redonné deux points d’avance à son équipe (106-108), derrière l’arc à 28 secondes de la fin, auquel a répondu Marcus Morris dix secondes plus tard à la même distance (109-108). Puis Russell Westbrook qui a envoyé « AD » au « alley-oop » (109-110) avant que Reggie Jackson n’ait l’occasion d’enchaîner près du cercle après un « spin-move » (111-110). Un shoot auquel Anthony Davis n’aura finalement pas de réponse.

– « Big Three » contre « Big Three ». Alors que ce derby était amputé de trois superstars (LeBron James, Kawhi Leonard et Paul George), la répartition des points s’est principalement concentrée sur trois joueurs de chaque côté. Pas trop de surprise côté Lakers avec un duo Anthony Davis – Russell Westbrook soutenu par Malik Monk. Le trio Reggie Jackson – Marcus Morris – Serge Ibaka était moins attendu en face.

– Maladresse aux lancers. Les Clippers n’ont obtenu que 11 lancers-francs pour n’en convertir que 6. Leurs adversaires ont été bien plus récompensés mais ont également montré leurs difficultés à convertir depuis cette ligne (17/25). C’est toutefois moins surprenant pour les Lakers, deuxième pire équipe de la ligue cette saison en termes d’adresse aux lancers-francs (73%), là où les Clippers se montrent bien plus consistants (79%). La veille, Anthony Davis a avait prévenu que les lancers-francs ratés allaient coûter des matches. La preuve…

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Jackson. Évidemment héros de la soirée puisqu’il a inscrit le tir de la gagne en montrant qu’il n’avait pas froid aux yeux puisqu’il a attaqué le cercle dans la foulée du « alley-oop » des Lakers, sans temps-mort à disposition chez Tyronn Lue. Au-delà de ses points, le meneur s’est impliqué dans les autres secteurs du jeu.

✅ Marcus Morris. Très belle soirée d’adresse pour l’intérieur qui a multiplié les bons choix en attaque et semblé en contrôle tout au long de la soirée. Son remarquable 6/7 à 3-points est sa meilleure performance en la matière cette saison.

✅ Serge Ibaka. Malgré l’absence d’Ivica Zubac, le secteur intérieur des Clippers s’est montré particulièrement inspiré. Au cœur d’une saison personnelle laborieuse, Serge Ibaka a signé sa meilleure sortie de l’année en donnant tout ce qu’il avait face à Anthony Davis.

✅ Anthony Davis. Énorme double-double pour l’intérieur des Lakers qui a terminé avec 30 points ou plus, avec au moins 10 rebonds, dans trois de ses quatre dernières sorties. Malheureusement pour son équipe et lui, cela ne s’est traduit que par une seule victoire.

✅ ⛔ Russell Westbrook. Double visage habituel pour le meneur des Lakers qui a signé trois premiers quart-temps assez affreux (2/9 aux tirs) avant de se montrer bien plus inspiré dans le dernier. Ses six points de suite au début du quatrième ont été importants pour ramener les Lakers, tout comme son seul panier primé à deux minutes de la fin ou encore sa passe lobée vers « AD » à la toute fin.

LA SUITE

Clippers (27-27) : réception des Bucks, dimanche.

Lakers (25-28) : réception des Knicks, samedi.