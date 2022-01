Les Lakers frustrés par leur incapacité à tuer les matchs

À deux semaines de la « trade deadline », les Lakers naviguent toujours en eaux troubles. Battus ce dimanche par les Hawks et actuellement sur une série de trois défaites consécutives, ils restent ainsi classés à la 9e place de la conférence Ouest, plongeant surtout davantage dans le négatif (24 victoires – 27 défaites).

Forcément, les visages californiens étaient fermés en interview d’après-match, au sortir de cet énième revers concédé après un effondrement collectif. Car c’est effectivement la 12e fois de la saison (en 51 matchs) que les « Purple & Gold » s’inclinent en ayant compté au moins 10 points d’avance dans la partie !

Aucune autre équipe n’a fait pire, dans la ligue.

« Nous sommes frustrés, car nous étions censés gagner ce match », regrettait d’ailleurs Anthony Davis (27 points), après coup. « Ce sont nos propres erreurs qui nous ont coûté ce match, alors que nous pouvons les contrôler. D’accord, Trae [Young] a réussi des shoots compliqués et on ne peut pas le contrôler. Mais il y a certains détails, comme les rebonds offensifs ou les pertes de balle, que nous pouvons contrôler pour nous donner une chance de repartir avec la victoire. Voilà ce qui est frustrant. […] Nous n’avons aucune excuse, mais nous devons être meilleurs des deux côtés du terrain. »

Des Lakers coutumiers du fait

En tête 101-91 à douze minutes de la fin, grâce à leurs trois premiers quarts-temps remplis d’adresse (62% aux tirs et 50% à 3-pts !), les Lakers ont ensuite sombré dans le dernier acte (38-20), devant les assauts répétés de Trae Young (36 points, 12 passes) et Onyeka Okongwu (16 points) en attaque. Et les hommes de Frank Vogel ont également été incapables de trouver des solutions devant la défense de zone des Hawks.

Un effondrement en bonne et due forme, qui n’est surtout pas inédit pour cette équipe.

« L’aspect le plus frustrant, c’est que nous sommes incapables de bien terminer nos matchs », ajoutait Malik Monk (33 points, 10 rebonds, 5 passes), au sujet de ce quatrième quart-temps raté. « Il y a eu beaucoup de matchs au cours desquels nos adversaires sont revenus au score pour nous battre. Là, [les Hawks] ont augmenté la pression et nous avons joué leur jeu. Nous n’étions pas suffisamment énergiques, il n’y avait pas de sentiment d’urgence chez nous et nous n’avons pas répondu de la bonne façon. »

Une nouvelle fois dépassée défensivement et irrégulière offensivement, la franchise de Los Angeles peine toujours à trouver son rythme de croisière collectivement, alors que les blessures n’en finissent plus de toucher l’effectif des « Purple & Gold ». La dernière en date étant évidemment celle au genou gauche de LeBron James.

À quand une réaction ?

Pour autant, en dépit de résultats décevants et d’une incapacité à réagir, certains joueurs ne veulent pas commencer à s’alarmer. Même si le deuxième tiers de la saison approche doucement, mais sûrement…

« Nous ne sommes pas dans la position que nous voudrions avoir, mais tout va bien. Nous savons ce que nous avons à faire collectivement. Nous devons trouver un moyen de surmonter ces obstacles et de bien terminer les matchs », tempérait comme souvent un Russell Westbrook (20 points, 7 rebonds, 12 passes) qui se veut positif.

Comme face aux Hornets vendredi soir, les Lakers ont manqué de jus et de lucidité dans les dernières minutes face aux Hawks, peinant à enfoncer un adversaire pourtant largement prenable et tout aussi endormi en défense.

Irréprochables à ce niveau l’année de leur sacre, les Californiens ont donc perdu leur « killer instinct » et ils tâcheront de retrouver quelques couleurs à la maison, après leur « road-trip » raté à l’Est (2 victoires – 4 défaites).

« Nous n’étions pas loin [de gagner], mais nous avons été trop courts sur nos deux derniers matchs », déclarait justement Frank Vogel, hier soir. « Nous avons bien joué mais nous nous sommes manqués sur la fin. Nous allons maintenant retourner à la maison, mettre ce « road-trip » derrière nous et nous préparer pour le prochain match. Qu’importe si LeBron [James] est là ou non. »