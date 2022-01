Onyeka Okongwu, la botte secrète des Hawks

Dans le creux de la vague, voire au bord de la crise il y a quelques semaines, les Hawks sont désormais l’équipe la plus chaude de la Ligue (avec les Suns). Vainqueurs dimanche soir des Lakers, les coéquipiers de Trae Young sont passés d’un bilan plus que médiocre à 17 victoires pour 25 défaites (et une décevante 12e place à l’Est) à 24 victoires pour 25 défaites (et une 10e place, synonyme de « play in »).

En pleine bourre depuis le transfert de Cam Reddish à New York, Atlanta a battu du beau monde sur son actuelle série de 7 succès consécutifs : Milwaukee, Minnesota, Miami, Charlotte, Boston et donc les Lakers.

Justement hier soir face aux stars de Los Angeles, mais sans LeBron James déjà de retour en Californie pour se faire soigner, les Hawks ont passé la surmultipliée en fin de match. À -10 avant le début du dernier quart (101-91), Nate McMillan a envoyé un cinq largement composé de remplaçants, avec Lou Williams, Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari et Onyeka Okongwu autour de Trae Young. Et ça a marché du tonnerre !

Après plusieurs stops en défense, les Hawks ont repris le contrôle derrière Young à 36 points et 12 passes, mais aussi Okongwu à 16 points et 5 rebonds, dont 12 de ses 16 points en dernier quart, et ce à 6/6 aux tirs.

« Il joue vraiment à un super niveau en ce moment pour nous », a apprécié Trae Young en parlant de son jeune intérieur dans l’Atlanta Journal-Constitution.

Sur le terrain pendant les 12 dernières minutes du 4e quart, malgré un bon Clint Capela à 15 points et 9 rebonds, Onyeka Okongwu a apporté toute son énergie dans la dernière ligne droite, détonnant notamment sur un énorme alley-oop au milieu de deux Lakers ou sur cette grosse claquette dunk à deux mains après un raté de Trae Young.

« On sait qu’on a ce qu’il faut pour gagner des matchs »

Avec son impact physique, dans un gros duel face à Anthony Davis qu’il a réussi à maîtriser, Onyeka Okongwu a grandement participé à tenir les Lakers muet pendant deux minutes dans le « money time ».

« On a réussi à se calmer », a constaté Nate McMillan. « Je pense que la hype de ce match face aux Lakers nous est montée à la tête en première mi-temps. On était trop dans nos émotions. On était tellement agressif en attaque qu’on ne voyait pas clairement ce qu’on devait faire. Mais notre défense est enfin apparue en dernier quart, en ne concédant que 20 points. On a fait du bon boulot pour exécuter nos systèmes en fin de match. »

L’ancien coéquipier des frangins Ball à Chino Hills avait déjà fait le coup face à Sacramento la semaine passée, avec 18 points et 7 rebonds en sortie de banc pour aller s’imposer face aux Kings. Et il a donc remis le couvert hier soir avec une nouvelle « masterclass ». Dans sa deuxième saison avec Atlanta, Onyeka Okongwu devient un élément majeur de la rotation de Nate McMillan avec 9 points et 6 passes de moyenne. Après une première année terminée en finale de conférence Est, l’ancien d’USC pense que ses Hawks peuvent voir encore plus loin cette saison.

« On sait qu’on a ce qu’il faut pour gagner des matchs. Peu importe si on est devant ou derrière au score, peu importe la tournure du match, tant qu’on est concentré et qu’on continue à jouer comme on sait le faire, on peut battre n’importe qui » conclut l’ambitieux intérieur de Géorgie.