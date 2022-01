Les Knicks envoient Kevin Knox à Atlanta contre Cam Reddish

Les Knicks et les Hawks étaient susceptibles de faire des échanges pour se relancer, après une première partie de saison décevante. Les deux franchises ont donc bien appuyé sur le bouton.

ESPN nous apprend en effet que New York envoie Kevin Knox et un premier tour de Draft 2022 (protégé via Charlotte) à Atlanta alors que Cam Reddish fait le chemin inverse. Les Knicks récupèrent aussi Solomon Hill (blessé jusqu’à la fin de saison) et un second tour de Draft 2025.

Les Hawks, qui ont aussi discuté avec les Pacers, voulaient un premier tour de Draft ou un jeune joueur en échange de leur ailier. Ils ont ainsi obtenu gain de cause même si Kevin Knox (22 ans), très décevant et de moins en moins utilisé au fil des saisons par les Knicks, ne réglera pas à lui seul les problèmes d’Atlanta cette saison.

On peut même imaginer que, comme il est en fin de contrat et arrive avec un premier tour de Draft, il pourrait bien rapidement refaire ses valises…

Pour Tom Thibodeau, l’arrivée de Cam Reddish peut être une bonne pioche. Ce dernier a du talent et peut servir en sortie de banc avec ses qualités offensives. Mais là aussi, les Knicks n’ont sans doute pas trouvé la solution miracle avec lui, alors qu’il va tout de même retrouver son ancien coéquipier chez les Blue Devils, à savoir RJ Barrett.