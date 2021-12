Les Hawks perdent Solomon Hill pour le reste de la saison

Blessé contre Charlotte dimanche dernier, après seulement avoir joué quatre petites minutes, Solomon Hill a passé des examens qui ont révélé une déchirure d’un tendon à l’ischio-jambier de la cuisse droite.

Résultat : l’ancien des Pacers et des Pelicans doit se faire opérer et sa saison est déjà terminée annonce la franchise.

Peu utilisé depuis le début de la saison (13 matches et 10 minutes de moyenne), Hill avait rempilé chez les Hawks l’été dernier pour apporter son expérience et surtout être un parfait joueur de complément, très utile pour boucher les trous quand l’infirmerie est pleine, ce qui était le cas la saison passée à Atlanta.

An @emoryhealthcare injury update:

Solomon Hill, who left Sunday’s game with a right hamstring injury, underwent an MRI on Monday. The MRI revealed a right hamstring tendon tear.

He will undergo surgery and is expected to miss the remainder of the 2021-22 season. pic.twitter.com/9kXcZ0lDfy

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 8, 2021