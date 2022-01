Les Hawks renversent les Lakers dans le dernier quart-temps

Alors qu’ils viennent tout juste d’apprendre que LeBron James doit observer une période de repos pour soigner son genou gauche douloureux, les Lakers ont encaissé en prime une nouvelle défaite frustrante au cours de leur « road-trip » à l’Est, qui s’achève d’ailleurs enfin.

Et cette fois-ci, ce sont les Hawks qui sont parvenus à dominer les « Purple & Gold », grâce à un superbe quatrième quart-temps, remporté sur le score de 38-20. Dans le sillage, également, d’un excellent Trae Young (36 points, 5 rebonds, 12 passes), bien épaulé par ses intérieurs, Onyeka Okongwu en tête.

Malgré tous les efforts du trio Russell Westbrook – Malik Monk – Anthony Davis (80 points en cumulé), Atlanta décroche donc là une septième victoire de rang et poursuit, surtout, sa remontée au classement à l’Est, tandis que Los Angeles reste toujours hors du Top 8 à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Des défenses restées aux vestiaires. Malgré l’horaire très avancé de cette rencontre (13 heures localement), les deux équipes ont fait parler la poudre en attaque. D’un côté, les Hawks ont ainsi shooté à 58% aux tirs (!), alors que, de l’autre, les Lakers ont affiché 54% aux tirs et 42% à 3-points. Comprenez donc là que, dans l’ensemble, les efforts défensifs étaient aussi inexistants que les « stops », à la State Farm Arena. Ce que n’a pas manqué d’apprécier le public d’Atlanta, à l’inverse des amateurs de défense.

— Trae Young a pris ses responsabilités. Tel un maestro, le meneur All-Star (36 points, 5 rebonds, 12 passes) a découpé la défense des Lakers de bout en bout. Aussi bien à la passe, pour abreuver de ballons ses intérieurs sous le cercle, qu’au scoring, où sa qualité de shoot, sa capacité à attirer les fautes et sa vitesse de débordement ont fait des dégâts dans la maison californienne. Et pour couronner le tout, « Ice Trae » s’est permis de climatiser les « Purple & Gold » dans le « money-time », avec ses « stepback », 3-points, lancers-francs et passes décisives. Un vrai match de patron, donc, de la part du chef d’orchestre d’Atlanta.

— Un trio trop esseulé à Los Angeles. Encore défaits, et progressivement en train de s’enfoncer dans le négatif, les Lakers ont pourtant pu s’appuyer sur de belles prestations de Russell Westbrook (20 points, 7 rebonds, 12 passes), Malik Monk (33 points, 10 rebonds, 5 passes) et Anthony Davis (27 points). Sauf que, derrière l’insolence de cette triplette et contrairement aux Hawks, les « Purple & Gold » n’ont pas pu compter sur l’apport régulier d’un ou deux « role players ». En particulier dans le dernier quart-temps, où les hommes de Frank Vogel, à court de solutions, ont peu à peu perdu pied devant la défense de zone adverse.

TOPS/FLOPS

✅ Onyeka Okongwu. Le facteur X de la partie. Peu utilisé par Nate McMillan dans les trois premiers quarts-temps, qui lui a longtemps préféré Clint Capela et John Collins, le pivot de 21 ans (16 points, 5 rebonds) a ensuite changé le cours du match dans le dernier acte. Servi à outrance sur « pick-and-roll » par Lou Williams puis Trae Young, le 6e choix de la Draft 2020 a fait vivre un véritable enfer aux intérieurs californiens, incapables de le contenir et de résister à sa puissance physique. Et si Atlanta a su remonter un déficit de 10 points en douze minutes, le natif de Los Angeles (+15 sur ses minutes) y est clairement pour beaucoup.

✅ John Collins. Avant que Trae Young et Onyeka Okongwu ne prennent le relais pour guider leur équipe, les Hawks ont d’abord été brillamment lancés par leur ailier-fort titulaire, en double-double (20 points et 11 rebonds, en seulement 26 minutes), très agressif dans la peinture et qui n’a commis que très peu de déchet offensivement (10/13 aux tirs). Typiquement le genre de prestation dont a besoin Atlanta de la part de Collins, aux côtés de Young.

⛔ L’adresse aux lancers-francs. Si, comme dit précédemment, les défenses ont été à la peine ce soir, Hawks et Lakers ont également eu du mal à concrétiser leurs lancers obtenus. En cumulé, les deux équipes ont ainsi raté la bagatelle de 22 tentatives sur la ligne (11 chacune). Et dans un match qui a longtemps semblé pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre, un aussi grand nombre de lancers-francs manqués coûte cher. Ce ne sont pas les joueurs de Los Angeles qui diront le contraire…

LA SUITE

Atlanta (24-25) : « back-to-back » contre Toronto, ce lundi soir (01h30).

Los Angeles (25-26) : réception de Portland, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h30).