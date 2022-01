LeBron James rentre à Los Angeles pour se soigner

Absent contre les Sixers et les Hornets, LeBron James ne reviendra pas tout de suite. Touché au genou gauche, le quadruple MVP a passé une IRM, et malheureusement, les nouvelles ne sont très bonnes. « Son genou est gonflé, et tant que ce sera gonflé, il sera absent » a lancé Frank Vogel avant la rencontre face aux Hawks.

Ce soir, à 19h00, LeBron va manquer son 3e match de suite, et il est carrément rentré à Los Angeles pour se faire soigner alors que ses Lakers en terminent ce soir avec leur « road trip ». Ensuite, le prochain match est prévu mercredi, à domicile, face aux Blazers.

Selon Vogel, son joueur vedette pourra jouer si le genou dégonfle… mais on ne serait pas étonné que les Lakers le ménagent au maximum après un mois de janvier très éprouvant où il a évolué à un niveau de MVP : 30.3 points, 8.1 rebonds et 5.5 passes de moyenne.