All-Star Game 2022 | LeBron James et Kevin Durant capitaines !

Sans surprise, et dans la continuité de l’ultime pointage datant de la semaine dernière, ce sont LeBron James (Ouest) et Kevin Durant (Est) qui terminent en tête des votes visant à désigner les titulaires du All-Star Game 2022 (le 71e de l’histoire).

Par conséquent, et comme en 2021, l’ailier des Lakers et l’ailier des Nets seront les capitaines de la Team LeBron et de la Team Durant. Ils pourront donc sélectionner chacun les 11 autres joueurs qui fouleront avec eux le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse, le dimanche 20 février, une fois l’annonce des remplaçants tombée, jeudi prochain.

« Avec eux », ou presque, puisque l’on rappelle que Kevin Durant ne pourra pas tenir sa place à Cleveland, en raison de sa blessure contractée récemment au genou. Ce qui signifie qu’il sera remplacé dans le cinq par l’un des remplaçants choisis par les coachs dans la conférence Est (Jimmy Butler ? Jayson Tatum ? Khris Middleton ?).

Pour autant, même s’il ratera l’événement pour la troisième année d’affilée, « KD » composera bel et bien son roster. Et en attendant justement de connaître la composition de chaque effectif étoilé (le 10 février), LeBron James (18e sélection) et Kevin Durant (12e sélection) ne sont évidemment pas les seuls à avoir été désignés titulaires pour le prochain All-Star Game.

Deux premières et deux retours

À l’Ouest, on retrouvera ainsi sans surprise Stephen Curry (8e sélection, Warriors) et Nikola Jokic (4e sélection, Nuggets), des évidences à leur poste. Quant à Ja Morant (Grizzlies), il honorera comme attendu sa toute première participation à un match des étoiles dans trois semaines. Autre grande première, plus surprenante mais non moins imméritée : celle d’Andrew Wiggins (Warriors), qui profite de la superbe saison de son équipe, où ses performances sont remarquées, pour décrocher sa toute première sélection !

À l’Est, Giannis Antetokounmpo (6e sélection, Bucks) et Joel Embiid (5e sélection, Sixers) ont évidemment été plébiscités dans leur catégorie, alors que DeMar DeRozan (5e sélection, Bulls) retrouve logiquement cet honneur pour la première fois depuis 2018. Il sera accompagné dans le « back-court » par Trae Young (2e sélection, Hawks), qui avait raté le coche en 2021.

À noter que c’est la 9e fois que LeBron James termine N°1 des votes pour le All-Star Game et c’est un record NBA, à égalité avec Michael Jordan. Le « King » se rapproche aussi du record de sélections au match des étoiles, détenu par Kareem Abdul-Jabbar (19).

LES CINQ DE DÉPART DE CHAQUE CONFÉRENCE

Ouest : J. Morant (MEM) — S. Curry (GSW) — A. Wiggins (GSW) — L. James (LAL) — N. Jokic (DEN).

Est : T. Young (ATL) — D. DeRozan (CHI) — K. Durant (BKN) — G. Antetokounmpo (MIL) — J. Embiid (PHI).