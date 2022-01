Pas de All-Star Game pour Kevin Durant

Pour la troisième année de suite, le All-Star Game se fera sans Kevin Durant. Absent en 2020, en pleine rééducation de son tendon d’Achille, l’ailier des Nets avait déclaré forfait la saison passée, après avoir été touché à la jambe.

Rebelote cette saison puisque c’est son genou gauche qui va l’empêcher de participer au match des étoiles, nous apprend Yahoo! Sports.

Leader des votes dans la conférence Est, Kevin Durant s’est blessé contre les Pelicans il y a dix jours et souffre d’une entorse du ligament collatéral médial. Son absence était estimée entre quatre et six semaines, ce qui pouvait laisser imaginer un retour pour le All-Star Game, organisé à Cleveland le 20 février prochain.

Mais le MVP 2014 a d’autres priorités, c’est-à-dire le long terme et les playoffs. Il préfère ainsi continuer de bien récupérer pour ensuite attaquer les dernières semaines de saison régulière en pleine forme.