All-Star Game 2022 | LeBron James reprend la première place de l’Ouest à Stephen Curry

Comme chaque jeudi, la NBA propose son état des lieux des votes pour le All-Star Game 2022, qui aura lieu le 20 février, dans l’Ohio.

En l’état, ce sont LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Nets) qui dominent leurs conférences respectives, les fans du « King » ayant poussé fort cette semaine pour lui permettre de prendre l’avantage sur Stephen Curry, et même de créer un bon écart.

Si les votes en restent là, Nikola Jokic (Nuggets), Ja Morant (Grizzlies) et Andrew Wiggins (Warriors) sont toujours les mieux partis pour accompagner le duo Curry/James à l’Ouest, tandis que DeMar DeRozan (Bulls), Joel Embiid (Sixers) et Trae Young (Hawks) seraient, eux, les mieux placés pour épauler le duo Durant/Antetokounmpo à l’Est.

Ja Morant a d’ailleurs lui aussi fait l’écart sur Luka Doncic (Mavericks) alors que James Harden (Nets) glisse à la 4e place des « guards » à l’Est, désormais également dépassé par Zach LaVine (Bulls).

Pour rappel, les votes ferment le 22 janvier, et deux places dans le cinq de départ semblent donc encore toujours en jeu à l’Ouest, tandis qu’il ne semble y en avoir plus qu’une seule à l’Est.

Comme chaque année, les fans peuvent soumettre leur bulletin de vote quotidiennement, via l’application NBA et le site NBA.com, en plus de voter chaque jour pour un maximum de 10 joueurs, sur Twitter. À noter qu’il est possible de voter pour n’importe qui et que le prochain état des lieux de ce scrutin aura lieu dans sept jours.

Ensuite, passé le 22 janvier, joueurs NBA et médias se joindront aux fans pour désigner leurs propres All-Stars. Les fans représenteront 50% des voix, alors que les joueurs actuels et le panel de médias pèseront pour 25% chacun. Les remplaçants seront, de leur côté, sélectionnés par les 30 coachs de la ligue.