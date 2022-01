4 décembre 2021, les Nuggets viennent de faire leur loi au Madison Square Garden. Dans la défaite, RJ Barrett signe une performance moyenne avec 13 points et un mauvais 1/7 aux tirs derrière la ligne à 3-points.

Tom Thibodeau n’hésite alors pas à l’allumer en conférence de presse : « Selon moi, tu trouves ton rythme quand tu bosses. L’année dernière, il s’est mis en route quand il a commencé à venir tous les soirs pour shooter. Il n’y a pas de : ‘Ok, je vais bosser parfois’. Non, tu dois le faire en permanence pour finir par tirer à 40% à 3-points. Alors retourne au gymnase t’entraîner au tir. »

Message passé et bien reçu car trois jours plus tard, son joueur claquait 32 points avec une impressionnante réussite longue distance (7/8) dans une victoire à San Antonio. Cette séquence de décembre a visiblement eu des effets positifs chez le Canadien. Après un mois de novembre très compliqué (seulement 13 points de moyenne à 36% de réussite), il a progressivement augmenté la cadence dans les semaines suivantes, en particulier en janvier.

Outre son « buzzer beater » au début du mois face aux Celtics, l’arrière a signé trois performances à 30 points ou plus. Une bonne chose pour les Knicks qui n’ont jamais perdu cette saison lorsqu’il passe cette barre (cinq victoires).

RJ Barrett est si performant ces temps-ci qu’il s’impose comme le meilleur marqueur de son équipe en janvier avec plus de 22 points de moyenne et une solide adresse (45% dont 42% de loin), sauf aux lancers où il ne cesse de souffrir (65.5%). Derrière lui ? Un certain Julius Randle avec moins de 17 points de moyenne à 39% de réussite.

« Être capable d’accepter la critique »

Au-delà de la tendance statistique, faut-il y voir un glissement progressif en termes de « leadership » ? « Vous devriez poser la question à Chris Paul ou Bron (LeBron James) », rétorque le joueur de 21 ans, interrogé hier sur les qualités requises, selon lui, pour se poser en leader.

À New York, cette question ne se posait pas la saison passée tant Julius Randle avait porté les Knicks. Mais celui-ci, ces dernières semaines, ne se comporte pas du tout comme un leader. Entre ses performances sportives à la baisse, sa relation explosive avec les fans locaux, son geste de mécontentement en direction d’Evan Fournier qui tente de le calmer face aux arbitres, son refus de s’adresser à la presse… L’ailier fort brille par son immaturité.

Dans le même temps, RJ Barrett, selon qui tout est plus facile pour lui maintenant qu’il est dans sa troisième saison NBA, définit le leadership « pas seulement par ce que l’on dit. C’est ce que vous faites, comment vous agissez, comment vous vous comportez à l’entraînement, sur le terrain, durant les matchs. »

« Alors j’essaie juste d’apporter une énergie positive. Je pense aussi que le staff et les joueurs ont confiance en moi, de sorte que si je dis quelque chose ou si je mets mon grain de sel, on peut avoir une conversation à ce sujet. […] Ça commence avec le caractère. Si vous dites quelque chose, vous devez être capable de le faire vous-même. Être aussi capable d’accepter la critique et d’être cadré par le coach, je pense que ces deux choses vont de pair. »

Julius Randle a peut-être les oreilles qui sifflent…