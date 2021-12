Nikola Jokic et les Nuggets dissèquent les Knicks

Sans Jamal Murray, Michael Porter Jr. et PJ Dozier, blessés, mais également Austin Rivers, Bones Hyland et Bol Bol, en quarantaine, les Nuggets n’avaient que 11 joueurs disponibles, et les Knicks avaient donc une très bonne occasion de rebondir après leurs deux défaites, d’autant plus que le match se jouait au Madison Square Garden.

Sauf que c’est Denver qui a complètement dominé la partie, en n’étant même jamais mené du match !

Relégués à 11 unités (49-60) à la mi-temps, les Knicks sont bien revenus à 6 points (63-69) dans le troisième quart-temps, mais Nikola Jokic a remis un coup d’accélérateur, et New York s’est totalement écroulé…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 23-3 décisif de Denver. Ce n’était pas brillant pour New York en première mi-temps, mais le Madison Square Garden a tout de même cru à un sursaut quand ses Knicks sont revenus à 6 points dans le 3e quart-temps. Sauf que Nikola Jokic a montré qu’il n’était pas le MVP en titre pour rien, se jouant des hésitations de la défense adverse pour instiguer un 23-3 qui a permis aux Nuggets de passer une soirée finalement très tranquille.

– Des Knicks qui se cherchent. L’identité de New York était claire la saison dernière, pour la première saison de Tom Thibodeau. Mais après plus de 20 matchs dans cette campagne, on ne sait toujours pas quelle est l’identité de ces Knicks, version 2021/22. Défensivement, il y a toujours beaucoup d’hésitations, avec une vraie difficulté à contrôler les pénétrations, malgré la mise à l’écart de Kemba Walker. Cela entraîne trop d’aides et donc des shoots ouverts pour les adversaires. Et de l’autre côté du terrain, l’absence d’un vrai meneur dans le cinq rend l’attaque extrêmement dépendante des multiples jeux à deux trop prévisibles.

– Les huées du Garden. Dans ces conditions, les fans des Knicks, qui attendaient beaucoup de leur équipe après sa 4e place à l’Est et le recrutement estival, s’impatientent. Le Madison Square Garden a ainsi multiplié les huées alors que New York s’enfonçait et que le match échappait à la troupe de Tom Thibodeau.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le MVP en titre n’a jamais l’air de forcer, mais il suffit de lui offrir le moindre espace, le moindre temps d’avance, et on est immédiatement puni. Mitchell Robinson et Nerlens Noel en ont fait l’expérience, alors que le Serbe finit à 32 points à 14/19 au tir, 11 rebonds et 5 passes en 27 minutes.

✅ Zeke Nnaji. Les difficultés des Knicks à contrôler les pénétrations ont permis à Denver de décaler leurs shooteurs et Zeke Nnaji en a profité pour réaliser son meilleur match en carrière avec 21 points à 5/9 derrière la ligne à 3-points, plus 8 rebonds et 2 interceptions.

✅ La défense collective de Denver. Avec autant d’absents, Denver est obligé de serrer la vis en défense et la troupe de Mike Malone a fait un gros travail collectif pour contrôler Julius Randle et les Knicks, qui se retrouvaient souvent englués au milieu d’une forêt dans la raquette, et n’ont jamais trouvé de rythme.

⛔ Immanuel Quickley. C’est dur d’isoler un joueur des Knicks tant le naufrage fut général mais Immanuel Quickley a particulièrement souffert, prenant des shoots beaucoup trop rapides et ne mettant pas en place le jeu de son équipe. C’était pourtant ce dont avait besoin New York ce soir.

LA SUITE

New York (11-12) : après trois défaites consécutives, et un bilan désormais sous les 50%, les Knicks ont l’occasion de se relancer sur le parquet des Spurs, mardi soir.

Denver (11-11) : les Nuggets poursuivent leur « road trip » à Chicago, lundi soir.