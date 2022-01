Trop sûrs d’eux, les Warriors se font piéger par les Pacers !

Au lendemain de leur victoire face aux Lakers, les Pacers se sont présentés au Chase Center sans Domantas Sabonis, ni Caris Levert, tous deux blessés la veille, sans Malcolm Brogdon, au repos lors de ce back-to-back, et sans Myles Turner, lui aussi blessé depuis de la semaine. Ils ont pourtant réussi à jouer les Warriors les yeux dans les yeux, tout simplement parce qu’ils en voulaient plus, et ils engrangent une deuxième victoire de suite à l’extérieur.

Grâce à un Goga Bitadze agressif et efficace, les Pacers font jeu égal avec les Warriors, avant que la défense de ces derniers ne montent d’un cran pour provoquer cinq ballons perdus et faire un premier écart (30-23). Les hommes de Steve Kerr n’enfoncent toutefois pas le clou, le manque de rigueur et d’intensité permet à Duane Washington Jr et à Jeremy Lamb de garder Indiana dans le coup (51-50). C’est finalement le réveil de Stephen Curry, auteur de 13 points en deuxième quart temps, et l’activité de Kevon Looney qui permettent à Golden State de faire un nouveau mini break avant la mi-temps (63-55).

Trois tirs primé de Justin Holiday et Chris Duarte et trois rebonds offensifs lancent un 13-3 des Pacers qui prennent l’avantage (68-66). Une gueulante de Steve Kerr et de Mike Brown stoppe l’hémorragie en défense mais avec Andrew Wiggins, Klay Thompson et consort sans rythme, seule la paire Curry – Looney parvient à garder les Warriors à hauteur d’Indiana (83-83).

Avec Curry cette fois épaulé par un Gary Payton II qui enchaine les interceptions, postérize Bitadze, et provoque sa deuxième faute technique, les Warriors reprennent l’avantage mais un 15-5 des Pacers jettent un froid dans le Chase Center (104-99). Dans le sillage de Stephen Curry, les Warriors croient pourtant tenir le bon bout mais un 3-points acrobatique de Justin Holiday dans les dernières secondes envoie tout le monde en prolongation.

Comme pendant toute la rencontre, ce sont les Warriors qui ont fait le premier écart mais les Pacers répondent par un 10-0 grâce à la paire Duarte – Sykes pour aller chercher une victoire ô combien méritée !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Warriors ont pris les Pacers de haut. Face à des Pacers privés de leurs quatre meilleurs joueurs pour le deuxième match d’un back-to-back, Golden State s’attendait surement à un match facile, voire même gagné d’avance. Les Dubs ont alors joué sur un faux rythme, gardant Indiana dans le coup. Leurs 21 ballons perdus, 13 rebonds offensifs concédés, et 21% à 3-points ont été les symboles de ce manque d’engagement. Cette défaite est synonyme de « faute professionnelle » pour une équipe avec des objectifs aussi élevés.

— De l’ombre à la lumière. Que ce soit le record de points sur un match d’Isaiah Jackson, le bon passage de Duane Washington Jr, l’adresse décisive de Justin Holiday pour envoyer le match en prolongations, et évidemment le leadership de Chris Duarte, Rick Carlisle a pu compter sur tout son effectif et sur une grosse confiance de ses joueurs. Les Pacers ont crânement joué leurs chances et n’ont jamais baissé les bras, à chaque fois que Golden State a pris temporairement les commandes du match à plusieurs reprises.

— Stephen Curry flanche au pire moment. Pendant toute la rencontre, Stephen Curry, bien secondé par un Kevon Looney dominateur au rebond, a tenu son équipe a bout de bras. Il a attaqué le cercle sans relâche, allant chercher neuf lancers francs au passage. C’est lui qui a ramené Golden State dans le coup en quatrième quart temps avant de mettre les siens devant avec dix secondes à jouer. Malheureusement pour lui, il s’est oublié en défense sur le 3-points de Justin Holiday qui a envoyé le match en prolongation, avant de manquer un tir de loin ouvert dans l’axe pour égaliser et garder son équipe en vie.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP a été l’un des seuls Warriors a délivré une performance digne de ce nom avant la prolongation. Il termine avec 39 points et 8 passes mais fait chou blanc dans la prolongation, et il manque le tir primé qui aurait pu envoyer le match en deuxième prolongation.

✅ Kevon Looney. Avec 13 points et 15 rebonds, le pivot des Warriors enregistre un quatrième match de suite à dix rebonds ou plus, une première dans sa carrière.

✅ Chris Duarte. En l’absence des stars de son équipe, le rookie a pris ses responsabilités, finissant avec 27 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions.

✅ Justin Holiday. L’ancien Warrior a été décisif pour envoyer le match en prolongation. Il termine avec 16 points à 4 sur 9 à 3-points.

⛔ Klay Thompson. Après son meilleur match de la saison mardi, le « Splash Brother » enchaîne avec sa pire performance depuis son retour. Il n’a jamais trouvé son rythme et fini à 6 sur 17 aux tirs.

⛔ Andrew Wiggins. À l’instar de Klay Thompson, Andrew Wiggins est un symbole du manque d’intensité de son équipe. Il a lui aussi été maladroit, ratant 10 de ses 15 tentatives.

LA SUITE

Golden State (32-13) : les Warriors enchainent au Chase Center en back-to-back avec la réception de Houston.

Indiana (17-29) : direction Phoenix pour les Pacers qui jouent l’avant-dernier match de leur « road trip » à l’Ouest.