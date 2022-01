Warriors – Pistons : Klay Thompson retrouve sa patte

Vainqueurs 102-86, les Warriors ont compté jusqu’à 34 points d’avance en début de troisième quart-temps après avoir dominé les débats en première mi-temps. En l’absence de Draymond Green, Steve Kerr avait lancé Jonathan Kuminga (12 points, 10 rebonds) dans le cinq de départ.

Après un « road trip » compliqué terminé par un revers à Minneapolis, les Warriors retrouvent le Chase Center et leur énergie s’en ressent. Neuf points d’Andrew Wiggins et la domination au rebond de Kevon Looney les mettent sur orbite avant que deux tirs primés de Stephen Curry ne lancent un 15-4 qui fait le premier écart (33-22).

Empêtrés dans la défense de Golden State, les Pistons perdent alors cinq ballons lors des six premières minutes du deuxième quart-temps et l’écart enfle (47-26). Le problème de Detroit prend encore plus d’ampleur quand Klay Thompson prend feu. Il marque 12 des 20 derniers points de Golden State pour mettre son équipe à +28 (66-38) !

Hamidou Diallo, Saddiq Bey, et Rodney McGruder profitent alors du relâchement de Golden State pour ramener les Pistons à -20, alors que Killian Hayes doit quitter ses partenaires après une mauvaise chute sur la hanche droite (83-63). Rdoney McGruder, que Klay Thompson avait chambré la saison dernière, a continué de briller en dernier quart-temps sans que l’écart ou l’issue de la rencontre ne change. Les Warriors débutent donc leur série de sept matchs à domicile par une victoire facile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’attaque des Pistons relance la défense de Golden State. « Notre défense a été bonne toute la saison, mais n’avons pas été au même niveau lors de la dernière semaine et nous devons revenir à nos principes : pression sur le porteur, rotations, communication » expliquait Steve Kerr avant le match. Qui d’autre que la pire attaque de la ligue pour repartir de l’avant malgré l’absence de Draymond Green ? C’est bien la défense des Warriors qui leur a permis de prendre près de 30 points d’avance en première mi-temps, limitant Detroit à 38 points, 36% de réussite aux tirs, et plus de ballons perdus (10) que de passes décisives (8). Les Pistons n’ont pas atteint la barre des 90 points.

— Le meilleur match de Klay Thompson depuis son retour. Après quatre matchs joués, Klay Thompson se trouvait plutôt bon mais son 35% de réussite aux tirs n’était pas digne du « Splash Brother ». En douze minutes de jeu en première mi-temps, il a alors mis les points sur les i. Il a entamé le match avec un tir primé dans le corner avant de prendre feu en fin de deuxième quart-temps. Toujours en mouvement et à la recherche d’une ouverture, il a profité du manque de rigueur de la défense de Detroit pour faire mouche de loin à deux reprises, dont un juste avant le buzzer de la mi-temps et trouvé plusieurs paniers faciles sous le cercle. Klay Thompson termine la mi-temps avec 17 points à 5 sur 9 aux tirs, et 3 sur 5 à 3-points, mais également plusieurs moments de frustration sur un lay-up raté malgré la faute d’Isaiah Stewart ou sur un tir ouvert à 3-points.

— Apprentissage douloureux pour les jeunes Pistons. Malgré une défaite assurée dès la fin du deuxième quart-temps, les Pistons n’ont jamais baissé les bras. S’ils ont fait de nombreuses erreurs, les hommes de Dwane Casey n’ont jamais cessé de se battre. Ils ont continué à assurer leur repli défensif et, à l’image d’Hamidou Diallo et de Saddiq Bey, ils ont été agressifs jusqu’à la fin du match malgré leur maladresse. Casey peut être satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Avec 18 points, à 4 sur 8 à 3-points, 8 passes décisives, et 3 interceptions, le meneur a été l’un des fers de lance du bon match de Golden State. Il est sorti en fin de troisième quart-temps avec une blessure sans gravité à un doigt de la main gauche.

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a marqué 17 de ses 21 points en première mi-temps et confirme que son adresse devrait continuer à se stabiliser plus il enchainera les matchs.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier des Warriors a lui aussi brillé en première mi-temps, y marquant 13 de ses 19 points, et il a été le principal artisan de la bonne défense des Warriors sur Cade Cunningham.

✅ Isaiah Stewart. Le pivot a été le Piston le plus efficace et constant, terminant la rencontre avec un double double (14 points, 11 rebonds).

✅ Rodney McGruder. Pour son premier match depuis son transfert avorté vers Denver, Rodney McGruder a terminé meilleur marqueur de Detroit avec 19 points en sortie de banc.

⛔ Cade Cunningham. Le rookie des Pistons a souffert face à la défense agressive de Golden State. Il a terminé avec 8 points à 3 sur 10 aux tirs, 4 passes décisives, et 5 ballons perdus.

LA SUITE

Golden State (32-12) : les Warriors enchainent au Chase Center jeudi avec la réception des Pacers.

Detroit (10-33) : direction Sacramento pour les Pistons, afin de jouer le deuxième match d’un « back-to-back » ce mercredi soir.