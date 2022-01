Enfin le déclic pour les Hawks ?

Après dix défaites de suite à domicile, les Hawks ont attendu d’être menés de 14 points face aux champions NBA pour enfin ressembler à l’équipe qui avait atteint les finales de conférence l’été dernier.

Douzième de sa conférence, avec un bilan largement négatif, Atlanta est encore loin des playoffs, et même du « play-in », mais ce succès pourrait servir de déclic car il y a eu la manière dans l’attitude pour revenir au score et dans le sang-froid dans le « money time ».

« Cela commence d’abord par le fait d’y croire » lâche Nate McMillan. « Il faut déjà croire dans le fait qu’on puisse gagne un match, et je pense qu’on en doutait ces deux derniers mois. Je leur en ai parlé ce soir. Il faut croire en ses chances de gagner, et ensuite être performant. Je pense que nos gars l’ont été ce soir. Ils étaient soudés et connectés. »

Pourtant, on a bien cru qu’ils allaient craquer dans le dernier quart-temps. Après être revenus à -2, ils ont encaissé un terrible 9-0 pour se retrouver à -11 en deux minutes. Mais les Hawks ont insisté et ça a payé.

« On a réussi des stops en défense, et en attaque, on a pris notre temps dans le 4e quart-temps » a apprécié De’Andre Hunter. « Habituellement, avec quatre ou cinq minutes à jouer, c’est là qu’on commence à craquer, mais ce soir, j’ai trouvé qu’on avait été mieux dans notre capacité à prendre notre temps pour poser nos systèmes et chercher les matchups qu’on souhaitait. »

C’est la première fois cette saison que les Bucks perdent un match alors qu’ils menaient au début du 4e quart-temps. C’est dire si la performance des Hawks est à souligner. Auteur de 15 points dans le dernier quart-temps, et d’un 3-points décisif, Trae Young espère que ce sera un déclic : « Espérons que c’est un tournant pour enchaîner des victoires ».

Réponse dès mercredi avec la réception des Wolves, une formation qui vient de gifler les Warriors.