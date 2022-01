Stats & Highlights | Les Celtics battent encore les Pacers, les Wizards enchaînent, les Rockets se réveillent

Après six défaites de suite à l’extérieur, les Celtics ont enfin réussi à gagner hors de Boston. Pour la deuxième fois en quelques jours, ils ont battu les Pacers.

Du côté d’Orlando, les défaites se suivent, avec une 10e de suite, qui permet à Washington de compiler une troisième victoire de rang. Les Spurs sont eux aussi dans le dur avec sept défaites en huit matches, la faute notamment à Eric Gordon et Houston.

Indiana – Boston : 100-119

Les Pacers réussissent très bien aux Celtics en ce moment. Après quelques minutes seulement, Boston a pris le large. Jaylen Brown (34 points), Jayson Tatum (33 unités) et compagnie vont céder un peu de terrain en fin de première période, avant de dominer le troisième quart-temps.

Ils inscrivent un 8-0 pour entamer la seconde période. Après plusieurs paniers de Dennis Schroder (23 points), l’écart dépasse les 15 points et flirte avec la barre des 20 points. Les Pacers ne reviendront jamais. Les hommes d’Ime Udoka n’avaient plus gagné à l’extérieur depuis le 4 décembre !

Pacers / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 32 7/11 0/2 3/5 2 4 6 6 3 2 1 0 -20 17 24 J. Holiday 26 5/11 3/9 0/0 1 2 3 2 2 0 0 1 -15 13 13 M. Turner 24 8/14 0/5 2/2 2 2 4 1 4 0 0 1 -22 18 18 M. Brogdon 17 3/7 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 -16 6 4 C. LeVert 29 6/9 1/2 3/5 0 1 1 4 1 0 1 1 -28 16 16 I. Jackson 5 1/1 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 1 +3 3 5 T. Craig 27 0/4 0/3 0/0 2 1 3 3 1 0 0 0 -10 0 2 O. Brissett 25 3/7 1/4 1/2 3 6 9 0 3 1 1 1 -2 8 13 G. Bitadze 5 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 4 3 D. Washington Jr. 14 1/5 1/3 1/2 0 2 2 2 2 0 2 0 +8 4 1 J. Lamb 6 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 -1 T. Taylor 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 0 1 L. Stephenson 21 3/11 0/4 0/0 1 4 5 6 4 2 3 0 -2 6 8 K. Sykes 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +3 2 4 Total 40/86 7/36 13/20 11 26 37 27 24 6 11 5 100 Celtics / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 37 11/19 4/9 7/8 0 7 7 4 1 2 4 2 +19 33 35 A. Horford 28 4/8 0/3 0/0 1 3 4 4 1 0 0 0 +17 8 12 R. Williams III 23 2/3 0/0 1/2 3 6 9 2 4 0 0 1 +21 5 15 D. Schroder 34 7/11 4/5 5/6 0 2 2 3 3 1 2 0 +15 23 22 J. Brown 35 11/19 7/11 5/5 0 5 5 3 4 0 3 0 +14 34 31 G. Williams 23 1/2 0/1 1/2 0 1 1 0 4 2 0 1 +4 3 5 B. Fernando 3 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 2 2 A. Nesmith 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 E. Freedom 7 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 +5 0 3 P. Pritchard 11 1/5 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +6 3 1 J. Richardson 29 2/7 1/4 0/0 0 3 3 4 1 0 1 1 -2 5 7 R. Langford 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 3 4 B. Thomas 3 0/3 0/2 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 -1 0 0 Total 40/78 18/38 21/25 7 30 37 23 22 6 11 5 119

Washington – Orlando : 112-106

Les Wizards ont écarté le Magic en trois temps. D’abord avec une première mi-temps maîtrisée et un premier quart-temps réussi, avec 20 points d’avance. Puis après la pause, quand Orlando était revenu à six points seulement, Kyle Kuzma et ses coéquipiers accélèrent avec un 12-2.

Enfin, en dernier acte, les Floridiens d’un bon Cole Anthony, proche du triple-double, reviennent encore à cinq petites unités. Montrezl Harrell enchaîne un dunk et un layup et c’est terminé, les joueurs de la capitale sont définitivement à l’abri.

Wizards / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 7/11 2/3 3/4 1 9 10 9 2 0 5 1 +3 19 29 C. Kispert 29 4/6 3/5 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 +6 11 11 D. Gafford 16 4/4 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 2 +7 8 14 S. Dinwiddie 32 6/14 1/5 4/5 0 2 2 4 4 2 0 0 +12 17 16 K. Caldwell-Pope 31 4/11 3/7 1/2 2 8 10 4 2 1 1 0 +1 12 18 R. Hachimura 12 1/5 0/2 1/1 0 1 1 0 0 0 1 0 +1 3 -1 D. Bertans 13 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 D. Avdija 19 2/4 0/1 1/1 0 2 2 5 1 2 1 0 +4 5 11 M. Harrell 21 6/8 0/0 4/5 2 6 8 1 0 0 0 0 +5 16 22 T. Bryant 12 2/2 1/1 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 -6 6 7 R. Neto 21 7/14 0/4 1/1 0 1 1 1 2 1 1 0 -3 15 10 Total 43/82 10/31 16/21 6 36 42 26 14 6 10 4 112 Magic / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 28 3/9 2/6 2/2 2 2 4 0 1 2 0 1 -10 10 11 F. Wagner 32 6/16 0/2 2/2 3 3 6 10 1 1 0 0 -12 14 21 R. Lopez 31 7/14 0/0 2/3 7 4 11 2 3 0 0 1 +5 16 22 C. Anthony 33 6/17 2/8 5/6 3 8 11 9 5 0 4 1 -7 19 24 G. Harris 35 6/15 2/8 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 -10 14 8 A. Schofield 19 3/5 2/3 0/0 3 4 7 1 0 0 1 0 -3 8 13 M. Wagner 10 3/4 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 -6 6 7 R.J. Hampton 17 1/4 0/1 0/0 0 4 4 4 1 1 2 1 +2 2 7 T. Ross 34 6/15 3/6 2/3 0 4 4 3 3 0 1 2 +11 17 15 Total 41/99 11/35 13/16 18 31 49 31 16 6 9 6 106

San Antonio – Houston : 124-128

Les Rockets ayant joué 18 fois en un mois et les Spurs de retour d’un « road trip », les deux équipes étaient fatiguées et les défenses sont restées au placard. Dans un premier temps, Houston en a le plus profité.

Puis San Antonio est revenu et a même pris les commandes en troisième quart-temps, avec neuf points d’avance. Les troupes de Stephen Silas ont été sauvées par leur vétéran, Eric Gordon. Ce dernier colle 20 points après la pause, 31 au total, et les Rockets infligent une quatrième défaite d’affilée aux Spurs.