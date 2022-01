Le duo Durant/Harden au top, les Nets frappent très fort à Chicago !

Depuis leur double victoire sur le parquet des Lakers et des Clippers à Noël, les Nets étaient sur une pente savonneuse. Quoi de mieux pour marquer les esprits, après cinq défaites en sept rencontres, qu’une victoire autoritaire sur le parquet des Bulls, leaders de leur conférence ? D’autant que ces derniers surfaient sur une dynamique inverse avec dix victoires en onze rencontres. Cette nuit, les hommes de Billy Donovan ont réalisé l’une des pires performances de leur saison…

Rien ne pouvait pourtant laisser suggérer un tel scénario au regard de la seule première période. Ce choc a en effet tenu toutes ses promesses dans les 24 premières minutes, très équilibrées et offensives. Avec d’un côté, une attaque des Bulls qui a bien tourné entre les tirs à mi-distance de DeMar DeRozan, ceux de Zach LaVine et un « pick-and-pop » efficace entre ce dernier et son pivot, Nikola Vucevic.

En face, pas besoin d’un grand Kyrie Irving, qui s’est contenté d’un bon passage dans le second quart-temps, pour tourner à plein régime. Avec les deux autres monstres dans l’équipe, il y a de quoi faire. Menés d’une petite possession à la pause (60-62), les Bulls étaient encore dans le coup dans les minutes qui ont suivi (71-71). Et puis soudain, la dégringolade totale en raison du rouleur-compresseur des Nets.

Ces derniers ont passé un terrifiant… 47-10 au score à cheval sur le troisième et le quatrième quart-temps pour dégommer les Bulls (81-118). Face à la défense solide des New-Yorkais, les locaux ont complétement déraillé en attaque, multipliant les pertes de balle. Et comme leur défense n’a pas non plus été à la hauteur pour stopper les deux phénomènes d’en face, l’addition a vite été salée. Le match étant déjà plié, ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving n’ont eu à disputer le dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps quasi parfait des Nets. Une merveille d’utilisation de l’arme absolue, Kevin Durant, auteur de 17 points dans la période. James Harden et les Nets ont eu la bonne idée de gaver l’ailier de ballons au poste, haut ou bas, celui ayant été pris à deux par les Bulls pendant quasiment toute la soirée. Idéal, lorsque « KD » n’a pas pu finir, pour des shooteurs comme Patty Mills ou James Harden lui-même, très ouverts et adroits derrière la ligne à 3-points, d’où les Nets ont brillé. Dans le même temps, les visiteurs, avec leurs mains actives, ont largement perturbé la fluidité offensive des Bulls, à l’instar des ballons perdus par Zach LaVine quand il tentait de se « glisser » entre deux défenseurs sur le « pick-and-roll ».

– Une démonstration collective. Oui, Kevin Durant et James Harden ont brillé. Mais leurs performances ne portent pas la marque de l’isolation à tout-va. Ils ont été les principaux finisseurs mais également créateurs de leur équipe. Le rookie Day’Ron Sharpe, auteur d’un nouveau record en carrière, s’est ainsi régalé après ses écrans pour le barbu. Tandis que Patty Mills a profité des prises à deux sur « KD ». Résultat : 35 passes décisives distribuées, leur meilleur total de la saison, pour 49 tirs convertis.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Kevin Durant – James Harden. Sans doute l’un de leurs meilleurs matches ensemble. Alors que Kyrie Irving faisait dans la discrétion, avec une rare performance sous les 10 points inscrits, les deux autres hommes forts ont déroulé. Servi par le gaucher, Kevin Durant a longtemps été à l’origine des initiatives offensives de son équipe. Puis le premier a pris le relais lorsque le second se reposait, notamment dans le quatrième quart-temps. Avec des services créatifs entre sa passe dans le dos en transition pour Blake Griffin, ou carrément entre les jambes pour Day’Ron Sharpe.

✅ Le banc des Nets. Une action a bien illustré cet apport, à l’entame de la dernière période, avec déjà près de 20 points d’écart. Blake Griffin a provoqué la perte de balle de Zach LaVine, poussant DeAndre’ Bembry à se jeter au sol pour récupérer le cuir. Raté. Alors le même Griffin, dans la continuité, a dû plonger également par terre pour offrir un dunk tout cuit à Kessler Edwards. Soit un bon exemple de la gnaque de ces remplaçants. Le trio Mills – Griffin – Bembry ont tous les trois eu un impact sidérant au score (+33 minimum !).

⛔ La défense des Bulls. Qui pour faire face à Kevin Durant ? Billy Donovan a décidé de répondre à ce casse-tête avec une prise à deux permanente. Une option qui peut fonctionner… à condition que les rotations soient à la hauteur derrière. Ça n’a clairement pas été le cas ce soir. Si Brooklyn a été aussi adroit, c’est aussi en raison de la qualité des tirs obtenus.

LA SUITE

Bulls (27-12) : réception des Warriors, vendredi.

Nets (26-14) : réception du Thunder, la nuit prochaine.