Portés par Gordon Hayward, les Hornets mettent fin à leur série noire à Philadelphie

Les Hornets peuvent souffler ! Car en plus d’avoir grappillé une victoire de plus face à un concurrent direct à l’Est, Charlotte a mis fin à une série de 16 revers face aux Sixers en allant s’imposer 109-98 au Wells Fargo Center.

Les troupes de James Borrego, portés en début de partie par Gordon Hayward qui a mis ses 9 premiers tirs, ont fait la différence en fin de deuxième quart-temps en passant un 16-2 avec Miles Briges pour accompagner Hayward au scoring (48-62).

Rapidement à +20 après un dunk de Mason Plumlee et deux nouveaux paniers de Gordon Hayward en troisième quart-temps, les Hornets ont ensuite dû résister à un duo Curry-Embiid déchaîné. Ce qu’ils ont plutôt bien fait avec l’aide du trio Ball-Rozier-Plumlee, même si Tobias Harris et Furkan Korkmaz ont maintenu le suspense en ramenant les Sixers à -6 en début de quatrième quart-temps (79-85).

Au moment où tout aurait pu basculer, Charlotte a finalement tenu bon et est reparti de plus belle sur un dunk de Miles Bridges, remonté au cercle après un contre de Joel Embiid (83-94). Miles Bridges a ensuite tué le match à lui seul en alignant un 3-points, un alley-oop et deux points de plus après un dunk de Joel Embiid (94-106). Malgré tous les efforts du pivot camerounais, les Sixers, qui restaient sur 7 victoires de suite, ont ainsi été contraints de rendre les armes, battus 98 à 109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série(s). Les Sixers n’avaient pas encore perdu en 2022, c’est désormais chose faite depuis le passage des Hornets en ville. Les troupes de Doc Rivers restaient en plus sur sept victoires de rang, portés par un Joel Embiid en grande forme, lui qui a enchaîné un 8e match à plus de 30 points, la seule série toujours en cours. Les Hornets ont quant à eux réussi un gros coup puisque ça faisait cinq ans qu’ils n’avaient plus gagné face à Philly… soit 16 matchs de suite !

– Le duel Bridges-Embiid. Quand deux des joueurs les plus spectaculaires de la ligue se retrouvent, ça fait forcément des étincelles ! Autant dire que les cercles en ont pris pour leur grade et que les deux joueurs ont pris un malin plaisir à se répondre, Miles Bridges n’hésitant pas à se frotter à une peinture Drummond-Embiid, où à remonter au dunk après un contre du Camerounais. En plus de repartir avec la victoire, Miles Bridges a eu le dernier mot en inscrivant son dernier panier en isolation sur un quart de terrain face à Joel Embiid.

TOPS/FLOPS

✅ Gordon Hayward. Le leader des Hornets a joué son rôle en installant un climat de confiance dès le début du match en inscrivant ses 9 premiers paniers. Important également en début de deuxième mi-temps où il a permis à son équipe de compter 20 points d’avance, il a livré un match plein pour terminer avec 30 points 4 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

✅ ⛔ Joel Embiid. Le pivot des Sixers n’a pas ménagé ses efforts en alignant un nouveau match à plus de 30 points. Ses 7 ballons perdus viennent toutefois entacher le tableau final, d’autant que Philadelphie a été dominé au rebond par une équipe dont la raquette n’est pas spécialement le point fort et que, dans cette bataille, le Camerounais n’a pris que 6 rebonds, soit 4 de moins par rapport à sa moyenne habituelle.

LA SUITE

Philadelphie (23-17) : les Sixers recevront les Celtics ce vendredi.

Charlotte (23-19) : retour à la maison pour les Hornets qui recevront le Magic ce vendredi.