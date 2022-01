New York ramène brutalement Dallas sur terre

Les Knicks vont mieux et leur victoire de cette nuit, obtenue avec la manière contre les Mavericks, peut en témoigner (108-85). D’autant qu’elle leur permet de retrouver un bilan équilibré.

Désormais victorieuse de sept de ses dix derniers matchs, la franchise new-yorkaise n’a ainsi eu aucun mal à dominer cette équipe des Mavs, qui restait pourtant sur six succès consécutifs.

Il faut dire que le collectif de New York (tous les titulaires à 10 points ou plus), emmené par un super RJ Barrett (32 points), n’a pas laissé la moindre chance à Dallas, dominé de bout en bout et bien trop maladroit de loin pour espérer mieux. À l’image d’un Luka Doncic caricatural de lui-même (21 points, 11 rebonds et 5 passes, avec 5 pertes de balle et à 8/23 aux tirs, dont 1/9 à 3-points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Soirée parfaite pour New York. Bien lancés par Evan Fournier et Mitchell Robinson, qui ont ensuite passé le relais à Alec Burks, RJ Barrett et Julius Randle, les Knicks ont déroulé leur basket aujourd’hui. Jamais inquiétés, et en tête du début à la fin, les joueurs new-yorkais ont régalé le Garden, qui n’a plus vu son équipe perdre en son sein depuis trois semaines. Une fois n’est pas coutume, ce sont même les titulaires de New York qui ont porté la franchise, alors que Randle s’est nourri de l’énergie du public, insufflée par Barrett et Robinson, pour se relancer. On vous l’a dit : tous les voyants étaient au vert, à « Big Apple ».

— Dallas jamais dans le coup. Fin de série pour les Mavericks, incapables de contester la domination new-yorkaise un seul instant. Au-delà d’avoir proposé une défense moins efficace en début de rencontre, les joueurs texans se sont surtout effondrés sur le plan offensif, alignant les ratés sur des tirs faciles. Ce qui a eu le mérite de très vite tuer leur confiance. Un match sans, tout simplement, comme il en arrive parfois dans une saison, et où tout est à jeter. Même du côté de Luka Doncic et Jalen Brunson, habituellement irréprochables pour les Mavs. Leur rebond sera donc attendu, vendredi soir.

LES TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. En 2022, le Canadien ne cesse de briller au Madison Square Garden et son public le lui rend bien. On a ainsi entendu à plusieurs reprises les fans new-yorkais scander des « R-J BAR-RETT ! », de manière à lui témoigner tout leur amour. Car, plus les jours passent, plus l’arrière de (seulement) 21 ans s’impose comme le leader d’attaque des Knicks, puisqu’il vient de réussir sa troisième sortie de l’année à 30+ points. En pleine confiance, le 2e choix de la Draft 2019 est redoutable de loin comme de près, et c’est tout New York qui profite de ses solides prestations (cinq victoires en cinq matchs, quand il marque 30+ points).

✅ Mitchell Robinson. En double-double (19 points, 10 rebonds), le pivot des Knicks a régné en maître dans la raquette. Cette nuit, son intensité des deux côtés du parquet, à chaque entame de mi-temps, a fait un bien fou à son équipe, qui n’a évidemment pas arrêté de l’abreuver de ballons. Et, si son remplaçant Nerlens Noel a lui aussi été précieux, pour son retour à la compétition, Robinson est celui qui s’est le plus mis en évidence, contre ce secteur intérieur de Dallas orphelin de Kristaps Porzingis et clairement pas à la hauteur.

✅ Quentin Grimes. Entre sa belle activité défensive sur Luka Doncic, son sens du sacrifice des deux côtés du parquet et son 3/6 à 3-points en attaque, le rookie des Knicks a une nouvelle fois apporté des minutes solides et intéressantes, aujourd’hui. Démontrant qu’il avait bien mérité sa place dans la rotation de Tom Thibodeau.

⛔️ L’adresse à 3-points de Dallas. Illustrée par le 1/9 de Luka Doncic et le 1/7 de Tim Hardaway Jr, la défaillance derrière l’arc des Mavericks (8/37) les a considérablement plombés. Les shooteurs texans ont pourtant eu de belles positions de tir cette nuit, mais ils n’ont jamais vraiment su les convertir. Tant en première qu’en deuxième mi-temps. Plus le temps passait, plus les ratés s’enchaînaient et plus l’écart se creusait. Ce qui a forcément eu le don de pousser Doncic, Hardaway Jr. et consorts à artiller davantage pour recoller, sans plus de réussite. Une soirée sans, ni plus ni moins.

LA SUITE

New York (21-21) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

Dallas (22-19) : déplacement à Memphis, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).