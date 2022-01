Les Lakers s’effondrent encore à Sacramento

La série de quatre victoires de suite est déjà oubliée aux Lakers, puisqu’ils s’inclinent pour la deuxième fois d’affilée, et cette fois sur le parquet des modestes Kings (125-116).

Pourtant, les coéquipiers de LeBron James avaient bien débuté la rencontre, et la rentrée de Stanley Johnson leur avait permis de signer un 9-0 pour s’échapper (23-15). Malik Monk est à 100% aux tirs, et les Lakers profitent du coup de chaud d’Austin Reaves pour porter l’écart à +12 (51-39) dans le deuxième quart-temps. La balle circule bien, il y a de l’entrain, et on est parti sur de grosses bases.

Sauf que d’un seul coup, plus rien… Alors que les Lakers menaient de 14 points, ils encaissent un 8-0 juste avant la pause. Davion Mitchell apporte de la défense et du punch, et le duo Fox-Haliburton rentre comme dans du beurre dans la raquette des Lakers. Confirmation de cette tendance au retour des vestiaires puisque les Kings débutent par un 5-0. On est sur un 13-0 à cheval sur les deux mi-temps, et cette série se transforme en… 24-3 !

Sur un 3-points d’Harrison Barnes, les Kings signent un 15-0 et prennent 13 points d’avance (92-79). LeBron est maladroit, même aux lancers, et Russell Westbrook est fantomatique. Seuls les jeunes, comme Johnson, Monk ou Reaves, sont à leur meilleur niveau, mais ça ne défend pas, et surtout Sacramento joue bien.

Buddy Hield assomme les Lakers d’un dunk et d’un 3-points à la fin d’un quart-temps à sens unique (101-90). Grâce à Reaves, puis le duo LeBron-Monk, les Lakers vont croire au hold-up, et réduire l’écart à deux unités à 90 secondes de la fin (118-116). Pour les Kings, c’est un vrai test alors que les Lakers sont sur un 8-0, et c’est Fox puis surtout Chimezie Metu avec un gros 3-points dans l’axe qui met le feu à la salle, et valide la victoire de Sacramento (125-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un troisième quart-temps à sens unique. Les Kings ont inscrit 40 points dans le 3e quart-temps, avec notamment un 15-0 au milieu du quart-temps. Les Lakers étaient figés en attaque, comme en défense, et De’Aaron Fox les a punis.

– Le problème Westbrook. Les matches se suivent et se ressemblent pour Russell Westbrook. 2 sur 14 aux tirs cette nuit, mais surtout 8 sur 40 sur les trois derniers matches ! Et il n’apporte pas grand-chose ailleurs, comme s’il n’était pas sur la même longueur d’ondes que les autres. Les dirigeants vont devoir vraiment se poser la question de le conserver ou pas jusqu’à la fin de la saison…

– Les Lakers à l’équilibre à mi-saison. 21 victoires, 21 défaites. C’est donc le bilan des Lakers à mi-saison, et c’est le plus mauvais bilan de LeBron James depuis son année rookie !

TOPS/FLOPS

✅⛔LeBron James. Certes, LeBron signe un énième match à 30 points et plus, le 11e en 12 matches, et il s’est donné à fond jusqu’à la fin. Mais… son 3 sur 12 aux tirs à 3-points et son 5 sur 10 aux lancers-francs font tache. En défense, il se « repose » même s’il essaie de combler des brèches. Mais à 37 ans, il ne peut pas être partout. Frustré, il a été le premier à rejoindre les vestiaires.

✅Le tandem Fox-Haliburton. Leur complémentarité est de plus en plus en évidente avec cette association entre la vitesse et le sang-froid, l’agressivité et la vista. Les deux ont bien profité des largesses défensives des Lakers pour faire la différence en deuxième mi-temps.

✅Austin Reaves. C’est la vraie satisfaction de cette rencontre côté Lakers. Carmelo Anthony blessé, il a été le joker en sortie de banc, et il apporte de l’enthousiasme dans le jeu. En fin de match, il a pris des risques, preuve de son culot et de sa confiance. C’est vraiment un Caruso-like dans l’énergie qu’il apporte.

⛔Russell Westbrook. Depuis le début de saison, on lui trouve des excuses, mais ses 12 rebonds et ses 6 passes, ou même son unique balle perdue, ne compensent pas sa maladresse : 20% aux tirs depuis quatre matches. Visuellement, c’est un électron libre, qui court un peu partout, et se débarrasse de la balle à des moments où ses coéquipiers ne s’y attendent pas forcément… Défensivement, il n’a jamais tenu Fox ou Haliburton alors qu’il est le premier rideau.

LA SUITE

Sacramento (17-27) : possibilité d’enchaîner avec la réception des Rockets vendredi.

LA Lakers (21-21) : pause jusqu’à samedi avant un déplacement à Denver.