Les Hawks touchent le fond face à Miami

Le Heat est au ralenti pour débuter la rencontre (1/8 aux tirs, 3 pertes de balles) et les Hawks en profitent pour prendre rapidement 11 points d’avance. Le premier quart-temps tourne donc logiquement en faveur des locaux (27-21), adroits (11/19) et opportuns face à une équipe étourdie.

Mais les hommes d’Erik Spoelstra ne laissent cependant pas leurs adversaires espérer trop longtemps : par un second quart-temps à 35 points à 48% aux tirs (11/23), ils reviennent très rapidement dans le match. À l’inverse, les Hawks perdent le fil en attaque (7/24 aux tirs) et sont dépassés au score à la mi-temps (56-51).

Les remplaçants sont à l’honneur sur ces 24 premières minutes puisque Tyler Herro et Duncan Robinson cumulent 28 points en sortie de banc pour le Heat, quand le revenant De’Andre Hunter compile 13 points à 4/8 aux tirs côté Hawks.

Après la pause, le Heat remue le couteau dans la plaie et colle un… 19-2 en cinq minutes aux Hawks, dont 4 tirs primés, pour faire grimper son avance à +22 (75-53). Les locaux sont sonnés, les spectateurs de la State Farm Arena désabusés. Les Hawks passent le reste de la deuxième mi-temps à courir derrière le score, en vain, malgré un bref espoir de « comeback » à cinq minutes du buzzer final (-13). C’est la neuvième défaite consécutive à domicile pour la troupe de Nate McMillan, de plus en plus proche d’une crise interne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de De’Andre Hunter après 26 matchs d’absence causés par une opération au poignet droit. En 24 minutes en sortie de banc, il inscrit 15 points (dont 13 en première mi-temps) à 4/11 aux tirs.

– Aucun joueur du Heat avec un +/- négatif. Onze joueurs de Miami ont foulé le parquet, neuf d’entre eux ont un +/- en positif (les deux autres, Kyle Guy et Chris Silva, entrés pour 1 minute et 23 secondes de « garbage time », sont à zéro). La preuve d’une domination collective absolue.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro en sortie de banc. Le sixième homme de Miami a frôlé le triple-double : 21 points, 11 passes et 9 rebonds. Il a endossé le rôle de créateur principal avec brio et a découpé la défense des Hawks par ses choix. Une nouvelle performance de qualité pour celui qui est certainement le meilleur remplaçant de la ligue cette saison.

✅ Omer Yurtseven. Titulaire en l’absence de Bam Adebayo, l’ancien de Georgetown se régale dans le système Heat. Face à une équipe des Hawks privée de Clint Capela, il a fait des dégâts : 13 points, 10 rebonds, 6 passes.

✅ John Collins. Frustré par son rôle au sein de ces Hawks dysfonctionnels cette saison, l’intérieur a été le joueur le plus en vue pour les locaux. Il a compilé 16 points et 11 rebonds à 6/9 aux tirs.

⛔️ Kevin Huerter. Dure soirée pour l’ancien de Maryland. Plus gros temps de jeu de son équipe alors qu’il est sorti du banc, il a péniblement compilé 7 points (2/9) et 4 passes.

⛔️ Le troisième quart-temps des Hawks. En encaissant ce 19-2 en cinq minutes, les Hawks ont creusé leur propre tombe. Le retard était par la suite trop conséquent et les joueurs du Heat trop en confiance. Surtout que du côté de l’attaque, ce n’était pas glorieux non plus (16 points à 5/18…).

LA SUITE

Heat (26-15) et Hawks (17-23) se retrouvent vendredi, cette fois-ci en Floride.