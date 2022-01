Luka Doncic toujours considéré comme le meilleur jeune sur lequel bâtir une franchise

Vous êtes le dirigeant d’une franchise NBA et vous cherchez un jeune talent, de moins de 25 ans, sur lequel bâtir. Sur qui miser ? Après une première édition en septembre 2020, Hoopshype a reposé la question à une quinzaine de dirigeants de la Grande Ligue.

Aux deux premières places, on retrouve les mêmes que lors du précédent opus : Luka Doncic, encore largement plébiscité, et Jayson Tatum. La cote des deux hommes n’a pas baissé malgré une production statistique, aux points marqués et en adresse, en baisse cette saison par rapport à la précédente.

Pour compléter le podium, une valeur montante de la ligue : Ja Morant. Le meneur des Grizzlies, promis à une première sélection All-Star cette saison, prend la place sur le podium de Devin Booker, âgé de 25 ans, qui n’est donc plus concerné par ce sondage, à l’instar de Donovan Mitchell.

Zion Williamson ne bouge pas

Parmi les nouveaux entrants, on compte LaMelo Ball à la 4e place. Le rookie de l’année en titre continue de progresser avec les Hornets, où il a poussé Devonte’ Graham vers la sortie pour s’installer comme le chef d’orchestre en chef. Le nouvel entrant suivant, dont l’absence lors du précédent sondage a pu surprendre, n’est autre que Trae Young, qui connaît lui des difficultés sur le plan collectif cette année.

Place ensuite aux intérieurs avec Evan Mobley, cité à la 6e place, qui se pose en candidat légitime au titre de rookie de l’année. Derrière lui, un certain Zion Williamson, déjà 7e lors du sondage 2020 en raison de la frilosité des dirigeants quant à la santé du joueur des Pelicans. La tournure de la saison actuelle leur donne raison…

Pour compléter le Top 10, on retrouve Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards et Bam Adebayo. Les deux premiers n’avaient pas été cités auparavant, tandis que le troisième dégringole dans le sondage, sans doute en raison de ses pépins physiques qui ne lui ont permis de jouer que 18 matches pour l’instant. Ont également été mentionnés Brandon Ingram, Jamal Murray, Cade Cunningham, Deandre Ayton ou encore Michael Porter Jr.