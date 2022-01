Cade Cunningham fait valser Utah

Un seul (grand) être vous manque et tout est dépeuplé… Rudy Gobert absent, le Jazz s’incline pour la 3e fois de suite, et cette fois, c’est à Detroit, l’une des cancres de la saison. Dans le sillage de Donovan Mitchell et d’Hassan Whiteside, Utah menait pourtant de 22 points, avant de complètement s’écrouler, et s’incliner 126-116. C’est la 4e victoire des Pistons en 2022.

Pourtant, tout avait très bien commencé pour le Jazz avec un premier quart-temps entamé sur un 13-2. Cade Cunninghamn est transparent, et Utah s’envole pour mener de 14 points après 12 minutes (35-21). Cela ne s’arrange pas ensuite puisque Whiteside se promène dans la raquette, pour donner 20 points d’avance (52-32). On est encore loin de la mi-temps, et on se dit que Utah va passer une soirée tranquille. Sauf que Killian Hayes se réveille, que Cade Cunningham l’imite, et à la pause, Detroit a déjà bien réduit l’écart (61-48).

Au retour des vestiaires, le Jazz est méconnaissable. Il n’y a plus aucune défense, et les Pistons prennent confiance. Cade Cunningham est métamorphosé, et Detroit signe un 10-2 pour revenir à -5. Donovan Mitchell redonne un petit coup de collier, mais Cade Cunningham est sur un nuage, et il égalise (73-73). Le match gagne en intensité et en qualité, et Trey Lyles sanctionne de loin pour permettre aux Pistons d’attaquer le dernier quart-temps avec quatre points d’avance (88-84).

Grâce à Eric Paschall, Utah reprend les commandes mais les jeunes Pistons s’accrochent. Cade Cunningham continue son festival, et Cory Joseph joue les facteurs X pour donner 10 points d’avance (111-101). Le Jazz jette toutes ses forces dans la bataille et le duo Conley-Mitchell sort le grand jeu. Sauf que Saddiq Bey enfonce le clou et Detroit s’impose 126-116 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Jazz aux deux visages. Un premier quart-temps parfait, et une deuxième mi-temps catastrophique. Le Jazz encaisse 78 points après la pause, et c’était opération « portes ouvertes ». C’est dans ce type de rencontres qu’on s’aperçoit vraiment de l’importance de Rudy Gobert. C’est le vrai leader de cette équipe, beaucoup plus que Donovan Mitchell dont les qualités défensives disparaissent au fil des ans.

La première de Rex Kalamian. Dwane Casey placé à l’isolement, c’est Kalamian qui a pris le relais, et il n’avait plus coaché un match depuis… 28 ans ! Assistant en NBA depuis 1995, il décroche donc une première victoire face à un adversaire prestigieux.

Fin de série. Les Pistons restaient sur 10 défaites de suite face à Utah. La dernière fois que Detroit s’était imposé face au Jazz, c’était en janvier 2016, et les meilleurs marqueurs se nommaient Reggie Jackson et Ersan Ilyasova.

TOPS/FLOPS

✅ Cade Cunningham. Il commence le match par un 0/5, mais il a eu raison d’insister. Il inscrit 18 points dans le seul 3e quart-temps, et il a dominé la deuxième mi-temps de la tête des épaules. Un vrai patron dans l’attitude et dans les actes. Que ce soit avec Killian Hayes ou Cory Joseph à ses côtés, il est de plus en plus à l’aise.

✅ Saddiq Bey. C’est le parfait complément de Cade Cunningham, et il a fait très mal dans le dernier quart-temps. Alors que les stars du Jazz tentaient de revenir au score, Bey les a calmés par son adresse lointaine, mais aussi sa vista.

✅ Le banc des Pistons. Alors que le Jazz déroulait son basket, ce sont les remplaçants qui redonné vie aux Pistons avec le trio Joseph-Lyles-Jackson. Le premier signe un 4 sur 4 à 3-points, et il a calmé ses coéquipiers dans le dernier quart-temps quand le Jazz poussait fort.

✅⛔Hassan Whiteside. Du pur Whiteside… À certains moments, on se dit que c’est le meilleur pivot de la planète, et à d’autres, que c’est le plus nul… En attaque, il a longtemps dominé Isaiah Stewart, mais en défense, c’est vraiment la catastrophe. Il ne pense qu’au rebond et au contre, et il en oublie les couvertures. On l’a même vu ressortir un ballon pour un Piston et se prendre un dunk sur la tête sans broncher.

LA SUITE

Detroit (9-30) : Back-to-back compliqué avec un déplacement à Chicago.

Utah (28-13) : Retour à la maison mercredi pour recevoir les grands Cavaliers.