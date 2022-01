Au forceps, Charlotte domine encore Milwaukee

Déjà battus par les Hornets au Spectrum Center, samedi soir, les Bucks se sont une fois de plus inclinés face au même adversaire, et dans la même salle, ce lundi soir (103-99).

Une défaite méritée pour les champions en titre, à côté de leurs pompes et bien trop maladroits pour espérer un meilleur résultat cette nuit. D’autant plus face à cette équipe de Charlotte, qui a su profiter des erreurs de Milwaukee pour décrocher un nouveau succès important et symbolique de ses progrès dans la gestion du « money-time ».

Il faut dire que Khris Middleton (27 points, 7 rebonds, 11 passes) et Giannis Antetokounmpo (26 points, 13 rebonds, 8 passes), certes loin de leurs meilleurs niveaux respectifs (13 pertes de balle en cumulé), ont poussé les coéquipiers de Terry Rozier (27 points, 7 rebonds, 4 passes) dans leurs retranchements. Remontant notamment un déficit de 15 points dans les troisième et quatrième quarts-temps.

Mais LaMelo Ball (23 points) a fait parler son sang-froid à 15 secondes de la fin, plantant un « runner » compliqué, en déséquilibre, pour remettre les visiteurs à -2. Avant que ces derniers ne se loupent totalement dans la foulée, perdant la balle de l’égalisation. Une action qui résume finalement assez bien la prestation de la franchise du Wisconsin…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Milwaukee, entre maladresse, irrégularité et manque d’envie. 20 pertes de balle, 18 rebonds offensifs concédés, un trou d’air dans le premier quart-temps, un autre au retour des vestiaires. À court de rythme et peu inspirés, les Bucks n’ont pas montré leur meilleur visage cette nuit. Ces différents faits de jeu, ainsi que ces chiffres, le confirment. Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, certes héroïques pour ramener Milwaukee dans le match, ont leur part de responsabilité là-dedans (13 ballons perdus), au même titre que le banc de la franchise, tristement inefficace. Vivement le retour dans le Wisconsin…

— LaMelo Ball et Terry Rozier en patrons. Sans Jrue Holiday, le « back-court » des Hornets s’est régalé aujourd’hui. C’est d’abord « Scary Terry » qui a fait des misères à ses défenseurs, dès le premier acte (11 points), puisqu’il a été à l’origine de ce « run » de 16-0 qui a mis Milwaukee dans les cordes. Dans le troisième quart-temps, c’est ensuite « Melo » qui a pris le relais, plantant 16 points sur la période, afin de repousser de nouveau les Bucks à plus d’une dizaine d’unités. Avant que les deux hommes ne se distinguent, ensemble, dans le « money-time », entre lancers-francs et panier capital, pour valider la victoire de Charlotte, sur le fil.

LES TOPS/FLOPS

✅ Jordan Nwora. Fantomatique et terriblement maladroit samedi soir (1/11 aux tirs), l’ailier des Bucks s’est bien rattrapé cette nuit, terminant à 18 points au compteur. Spontané en attaque, et surtout précis de loin, il s’est imposé comme la solide troisième option offensive de son équipe, derrière l’inévitable paire Antetokounmpo/Middleton. Un apport bienvenu de l’international nigérian, en raison de la performance ratée de Bobby Portis, et qui doit ainsi lui (re)donner confiance pour la suite, alors qu’il était une nouvelle fois titulaire en l’absence de Jrue Holiday et Grayson Allen.

⛔️ Le banc de Milwaukee. Entre Donte DiVincenzo (0/8 aux tirs), Pat Connaughton (0/6 aux tirs), Langston Galloway et Sandro Mamukelashvili, la « second-unit » des Bucks s’est trouée en beauté cette nuit, dans la continuité de ce qu’elle a proposé samedi soir. Notamment dans le premier quart-temps, quand les premières rotations sont survenues. En dehors de deux paniers primés de Rodney Hood, ce fut ainsi le vide intersidéral pour les remplaçants des champions en titre. Et, avec quatre de ses joueurs toujours absents, Milwaukee ne peut pas se permettre d’avoir un tel « apport » (10 points), derrière ses titulaires…

⛔️ P.J. Washington. Auteur de seulement 13 points en cumulé, le banc des Hornets (orphelin de Kelly Oubre Jr.) n’a pas été franchement plus en réussite cette nuit. C’est notamment le cas de l’intérieur de Charlotte, une nouvelle fois en galère contre Giannis Antetokounmpo. Régulièrement pris par la patrouille en défense (5 fautes), Washington a également arrosé en attaque, malgré plusieurs tirs pris en étant ouvert, et parfois grand ouvert (2/10, dont 0/5 à 3-points). On soulignera toutefois sa belle activité (7 rebonds, 5 passes, 4 passes), qui rattrape un minimum sa piètre prestation au shoot.

LA SUITE

Charlotte (22-19) : déplacement à Philadelphie, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Milwaukee (26-17) : réception de Golden State, dans la nuit de jeudi à mercredi (01h30).