Le sang-froid des Hornets

À une minute de la fin, un frisson a parcouru l’échine des spectateurs de Charlotte. Sur la lancée d’un 15-4, les Bucks étaient revenus à -4 (108-104) et forcément le hold-up était en ligne de mire.

Mais Terry Rozier va ruiner les espoirs de comeback des champions NBA pour s’imposer 114-106 et signer l’une des leurs plus belles victoires de la saison.

« C’était juste une question de défense. Le groupe sur le terrain à la fin du premier quart-temps a changé les choses, et il nous a portés dans le deuxième quart-temps » souligne James Borrego. « Il y avait un super sentiment d’urgence, on a varié nos couvertures. Ce n’était pas parfait mais nos gars se sont battus. On a continué de jouer, de se battre contre une équipe très difficile. »

La revanche dès lundi

Ce qu’il retient, c’est donc la gestion du « money time » alors que Milwaukee semblait irrésistible. « Ce sont des moments stressants pour tout le monde, pour les deux équipes, pour les deux coaches, pour les staffs, pour la salle entière. J’ai vraiment été impressionné par notre sang-froid. Il y a même des shoots qui ne sont pas rentrés, mais on était dans la maîtrise. J’ai trouvé que LaMelo avait fait preuve de sang-froid. Il a trouvé le joueur démarqué, et Terry a évidemment mis un tir important. Clairement, il y a un vraiment moment de progression dans ces quelque dernières minutes. »

Une progression qu’il pourra jauger dès lundi puisque les Bucks seront encore au programme pour cette double confrontation qui rappelle forcément l’ambiance des playoffs.

« Contre les Bucks, il faut toujours trouver un moyen de s’en sortir… Je pense que ce sera encore un match serré lundi, mais on doit juste se battre. Ils nous permettent de sortir le meilleur de nous-mêmes. On devra batailler, s’accrocher et s’agripper pour gagner lundi. Je pense que le plus important lundi sera de voir qui a mieux digéré ce match. Est-ce qu’ils vont mieux réagir à cette défaite que nous avec une victoire ? Est-ce qu’on aura la maturité nécessaire pour tenter de prouver encore des choses face aux champions NBA ? On a encore beaucoup de choses à prouver. Il faut qu’on reste le chasseur, et ce sera notre mentalité lundi. »