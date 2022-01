Et en plus, Ja Morant est « clutch »…

Une superstar serait-elle en train d’éclore aux yeux de tous, cette saison ? S’il est peut-être encore un peu trop tôt pour l’affirmer, cela en prend clairement le chemin. D’autant que le dernier « play-in » et les derniers playoffs avaient déjà préparé le terrain…

Carrément considéré par certains de ses coéquipiers comme le meilleur meneur de NBA, Ja Morant est effectivement inarrêtable depuis cinq matchs : 33.2 points, 6.2 rebonds et 5.6 passes de moyenne, à 55% aux tirs et 70% à 3-points ! À l’image de toute son équipe, puisque les Grizzlies viennent d’enchaîner six victoires d’affilée.

La dernière en date remonte à cette nuit, face aux Cavaliers, mais avant ça, il y en a également eu une face aux Suns, une face aux Lakers ou encore une face aux Nets. La franchise du Tennessee, pas habituée à être autant dans la lumière, est le tube de cette nouvelle année et elle ne manque pas d’envoyer des messages au reste de la ligue.

Dans le sillage de Ja Morant, donc, bien parti pour décrocher une première sélection au All-Star Game, récemment élu Joueur de la semaine et qui s’impose, définitivement, comme le vrai patron de Memphis. Alors que certains fans pensaient que l’équipe était meilleure sans lui, il y a encore deux semaines en arrière…

Il fait mieux que LeBron James et Kevin Durant

Mais, au-delà de ses simples statistiques individuelles, le meneur des Grizzlies impressionne également par sa capacité à forcer la décision en fin de partie. Face à Cleveland, on l’a ainsi vu plier l’affaire dans le « money-time », réussissant deux paniers aussi difficiles qu’acrobatiques à l’intérieur, une interception et deux lancers-francs pour achever ses adversaires, dans les 30 dernières secondes !

Déjà auteur d’un « game winner » face aux Suns, il y a dix jours, puis d’un autre « money-time » solide contre les Lakers, il y a une semaine, Ja Morant démontre ainsi qu’il est particulièrement à l’aise lorsqu’il s’agit de prendre ses responsabilités dans les moments chauds.

« En fin de match, j’adore être le joueur qui prend les shoots, qu’importe le résultat, et ça me réussit plutôt bien ces derniers temps », racontait-il justement, après sa victoire décrochée dans l’Ohio. « Quand je suis en attaque, mon rôle est simplement de réussir la bonne action, que ce soit pour moi ou pour l’un de mes coéquipiers. »

Preuve de la réussite d’un Ja Morant de plus en plus épanoui, appliqué et tueur en fin de match, il est actuellement celui qui possède la deuxième meilleure moyenne de points de la ligue, dans le « clutch time ». Autrement dit les cinq dernières minutes d’une rencontre dont l’écart est inférieur ou égal à 5 points.

Car le 2e choix de la Draft 2019 affiche 4.8 points de moyenne dans ce fameux « clutch time », à 45% aux tirs, 57% à 3-points et 84% aux lancers. Seul Joel Embiid (6.0) fait mieux que lui en NBA, tandis que LeBron James (4.5) et Kevin Durant (4.4) sont juste derrière.

Un leader qui n’a peur de rien

Qu’importe l’adversité, Ja Morant ne recule donc jamais devant personne. Même quand des défenseurs, comme ceux des Cavs, peuvent mesurer plus de 2m10, avoir une longueur de bras folle et lui boucher l’accès au cercle.

« Je n’ai peur de personne », rappelait-il, en référence à cette action à 104-104, quand il a esquivé le contre d’Evan Mobley pour remettre Memphis devant. « Je me fiche que vous fassiez 2m30 ou je ne sais quelle taille, car je vais venir vous attaquer. […] C’était évidemment compliqué d’attaquer le cercle avec leurs intérieurs, mais j’ai mis de gros shoots pour conclure la partie. C’est un sentiment agréable, que de savoir que tout le monde a confiance en ma capacité [à inscrire ces gros shoots]. »

Loués par le coach adverse, J.B. Bickerstaff, pour leur sang-froid et leur capacité à tuer le match, les Grizzlies de Ja Morant progressent à vue d’oeil.

Et, la nuit dernière, ils se sont surtout attachés à offrir sa première victoire sur un banc à Brad Jones, l’entraîneur intérimaire de la franchise en l’absence de Taylor Jenkins pour raisons personnelles.

« Nous avons un super groupe et je savais qu’ils ne me laisseraient pas repartir sans célébrer [cette victoire] », expliquait l’habituel assistant du Coach du mois de décembre. « Je me suis pris des seaux d’eau et de glace, pour ce qui était clairement la partie la plus amusante de la soirée. »