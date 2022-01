Desmond Bane se demande si Ja Morant n’est pas le meilleur meneur de la ligue

Le All-Star Game de Cleveland n’est que dans sept semaines, mais Ja Morant marque des points précieux pour y faire sa place. Sa nouvelle grosse performance à Brooklyn frappe encore les esprits puisque le meneur de Memphis a compilé 36 points, 8 passes et 6 rebonds (et un énorme +24 de +/-) dans la victoire face aux Nets.

La dimension esthétique est également à souligner. Ja Morant a fait le show, avec son dunk en transition en seconde période évidemment, mais aussi avec ses nombreuses finitions acrobatiques au milieu des défenseurs. Un grand match donc, tout simplement.

« Il est unique », constate un Desmond Bane admiratif, pour ESPN. « Les gens débattent sur sa place au All-Star Game, mais je trouve qu’on devrait parler de sa place parmi les meilleurs meneurs de la ligue. C’est un All-Star, il n’y a pas de débat je pense. La vraie question, c’est : est-il le meilleur meneur de jeu de la NBA ? »

35 points de moyenne à 73% de réussite à 3-pts depuis quatre matches !

Le coéquipier de Ja Morant va peut-être un peu vite en besogne, mais il est vrai que depuis quatre matches (et les commentaires de certains fans sur le fait que Memphis était meilleur sans lui…) le leader des Grizzlies évolue sur une autre planète. Il a notamment collé 33 points aux Suns, puis 41 points aux Lakers de LeBron James.

Sur ces quatre parties donc, toutes gagnées par les joueurs du Tennessee, il est remarquable d’efficacité avec 35 points, 6.5 rebonds et 5.5 passes de moyenne, à 57% de réussite au shoot et 73% à 3-pts ! Largement suffisant pour décrocher son premier trophée de Player Of The Week.

« Il contrôle tout et il a toujours été un joueur efficace », commente Kevin Durant. « Il devient un gros scoreur aussi. Il joue avec un excellent rythme, avec de la joie et de l’enthousiasme également. On le voit s’épanouir devant nos yeux. Il a cette trajectoire depuis l’université. En tant que fan de basket, je suis impatient de le voir grandir dans les prochaines années. »

Il a éteint les critiques

Taylor Jenkins a, lui aussi, été dans le sens de Desmond Bane, en estimant que Ja Morant était « clairement un All-Star », notamment parce que ses prestations étaient synonymes de victoires pour Memphis. Depuis un mois maintenant, les Grizzlies (cinq victoires de suite en ce moment) restent bien attachés à la 4e place de l’Ouest.

« Je reste agressif », explique le joueur, pour justifier sa bonne performance en troisième quart-temps face aux Nets. « On a été bon en première période, mais on ne courait pas assez. Mon boulot c’est de profiter des stops pour aller rebond et mettre du rythme. En accélérant ou en passant pour jouer la transition. »

On se souvient que le meneur avait commencé la saison très fort, avant d’être écarté des parquets à cause d’une entorse du genou puis d’une période d’isolement. Son retour avait ensuite été teinté de critiques sur son rendement sur le jeu collectif, et la défense surtout, des Grizzlies.

Tout cela semble de l’histoire ancienne désormais, tant il brille depuis quelques jours.

« Je ne me concentre pas vraiment là-dessus », répond Ja Morant, quand on l’interroge sur sa présence lors de la grande messe annuelle, en février prochain. « Tout le monde sait que je suis confiant, mais humble. Je laisse mes coéquipiers parler pour moi. Moi, je joue, je fais mon maximum pour prouver qu’ils n’ont pas tort. »