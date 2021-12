Pour son grand retour, Ja Morant a très mal pris les critiques des fans des Grizzlies

Privés de leur meneur star pendant douze matchs, les Grizzlies n’ont pas trop souffert, remportant dix rencontres sur douze, soit le meilleur phase de ce début de saison.

Du coup, lorsque Ja Morant était de retour aux affaires lundi soir pour la réception du Thunder, la même équipe qu’ils avaient aplati de 73 points il y a peu, une défaite semblait peu réaliste. Et pourtant…

Malgré 16 points et 8 passes de son meneur star, Memphis a balbutié son basket, avec une fiche de tirs bien triste à 39% au global dont 34% à 3-points. Tant et si bien que Ja Morant a même été pris à parti par certains de ses propres fans, lui indiquant que l’équipe était meilleure sans lui. Un comble !

« C’est frustrant pour moi car je regardais cette équipe pendant que j’étais blessé et le type de basket qu’on pratiquait. On a battu cette équipe de 73 points, et maintenant on perd contre la même équipe le jour où je reviens. C’est frustrant », reconnaît aisément Ja Morant dans le Daily Memphian. « J’avais déjà de l’appréhension à revenir et faire confiance à mon genou après avoir manqué douze matchs. Le basket est mon échappatoire, c’est là que je me sens le mieux donc c’est vraiment frustrant. Pendant le match, je remontais le terrain et j’ai entendu certains de nos fans me dire d’aller me rasseoir. Je ne comprends pas ce qu’ils espéraient en disant ça. Ça n’a fait qu’empirer la situation. »

Marchant sur des oeufs, Ja Morant ne voulait pas non plus empiéter sur les plates-bandes de ses coéquipiers, étant donnée la dynamique actuelle de son club. Mais, mécaniquement, son retour a engendré quelques couacs…

« C’est simplement l’aspect mental. C’est difficile à surmonter. Une blessure au genou, c’est toujours important », reprend Ja Morant. « À chaque fois que quelqu’un se blesse au genou, c’est beaucoup de temps de récupération. Sur ce match, j’ai simplement essayé de trouver un moyen de faire mon boulot. Je ne voulais pas revenir et perturber le rythme de l’équipe donc je disais aux gars de rester agressifs. J’ai tiré que deux fois en première mi-temps, je crois. »

« Ces remarques des fans m’ont vraiment fait mal »

Malgré toutes ses précautions, Ja Morant a été la cible de quolibets. Il faut dire que la défense de Memphis n’est pas du tout la même avec ou sans lui, et c’est peu dire : c’est la meilleure de la Ligue sans lui, et la pire avec… Maintenant, sur un tel match de saison régulière, critiquer son propre « franchise player » n’a que très peu de sens.

« Ça fait beaucoup. J’étais heureux de revenir et reconnaissant de mes coéquipiers qui ont toujours voulu que je garde le moral et qui m’ont dit de ne pas me soucier de ce qu’on dit sur moi. Mais c’est difficile de passer à côté de ça. C’est facile de le voir mais quand je suis en train de jouer, en plein match, et que j’entends ce genre de choses de gens qui chantaient MVP il y a peu de temps, c’est frustrant. Je suis vraiment embêté parce que, normalement, et vous l’avez tous vu, quand quelqu’un me critique, ça me nourrit. Mais, ce soir, ces remarques des fans m’ont vraiment fait mal. Je vais faire ce que je fais d’habitude et je vais rebondir. J’ai hâte de passer au match suivant. »

Pour Desmond Bane, ce n’est qu’un détail sans importance. Au sein du vestiaire des Grizzlies, l’union est sacrée autour de Ja Morant. Et cette attaque d’une poignée de fans mal intentionnés n’y changera rien.

« On sait que Ja est un grand joueur, et tout le monde sait quel type de joueur il est. Un All-Star. Il n’a pas joué depuis un mois. Mettez n’importe qui sur le terrain après avoir manqué un mois et ils ne seront pas vraiment eux-mêmes. Et encore, il a été très solide ! L’idée qu’on soit meilleur sans lui est ridicule. Il sera à Memphis aussi longtemps qu’il le voudra. »