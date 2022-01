À l’expérience, Memphis fait plier Cleveland

Quel spectacle au Rocket Mortgage Fieldhouse ! Dans cette affiche très plaisante à regarder, entre deux jeunes équipes surprises de ce début de saison, ce sont les Grizzlies qui sont parvenus à dominer à l’arraché les Cavaliers, dans l’Ohio (110-106). Après un superbe chassé-croisé permanent.

Une nouvelle fois guidé par Ja Morant (26 points, 5 rebonds, 6 passes), auteur des deux derniers paniers décisifs de son équipe, Memphis a ainsi fait parler son expérience, afin de l’emporter cette nuit. Il s’agit là de sa sixième victoire d’affilée et celle-ci, décrochée en « back-to-back », démontre que la franchise du Tennessee grandit à vue d’oeil et gagne clairement en maturité, au fil des jours.

Quant aux joueurs de Cleveland, emmenés par leur paire Darius Garland (27 points, 10 passes) – Jarrett Allen (22 points, 12 rebonds, 3 contres), ils pourront quelque peu regretter cette défaite concédée au finish, face à un adversaire du même acabit. Alors que l’on a longtemps pensé que les hommes de J.B. Bickerstaff allaient réussir à faire la différence sur la durée, en profitant de la fatigue adverse.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Ja Morant a plié l’affaire. Considéré par certains de ses coéquipiers comme le meilleur meneur de NBA, le joueur de 22 ans s’est une fois de plus comporté en patron. D’abord approximatif, le spectaculaire Morant a vite rectifié le tir pour retrouver son statut de « go-to-guy » de Memphis. Épaulé tantôt par Jaren Jackson Jr. (22 points), tantôt par son banc (39 points), celui qui rêve d’une sélection au prochain All-Star Game de… Cleveland a finalement assumé ses responsabilités sur la fin. Avec deux paniers aussi difficiles qu’acrobatiques à l’intérieur, une interception et deux lancers pour achever froidement ces Cavs.

— L’axe Garland/Allen a brillé. Le retour à la compétition de Darius Garland a fait beaucoup, beaucoup de bien aux Cavaliers. Et notamment à Jarrett Allen, abreuvé de ballons par son meneur durant toute la soirée. Dans le jeu, et plus particulièrement sur « pick-and-roll », les deux joueurs ont noué une belle complicité, qui permet au pivot de bénéficier généralement de paniers faciles sous le cercle. Et même si Garland a fini la rencontre sur les rotules, pour ce qui était son premier match en dix jours, il a clairement métamorphosé le jeu des Cavs, avec ses percussions, sa capacité à dégainer de loin et sa maîtrise du « pick-and-roll ».

LES TOPS/FLOPS

✅ La qualité du match. Emmenées par deux meneurs au style de jeu excitant, les deux équipes se sont livrées un chouette combat cette nuit, se rendant coup pour coup et laissant leurs tripes sur le terrain. Serrée jusqu’au bout, cette rencontre s’est décidée dans les derniers instants et le public en a clairement eu pour son argent, grâce aux exploits de Darius Garland et Ja Morant, bien sûr, mais aussi aux actions d’éclat de Jarrett Allen, Brandon Clarke, Evan Mobley ou encore Jaren Jackson Jr. Dommage, finalement, que Cleveland et Memphis ne s’affrontent que deux fois dans la saison…

⛔ Lamar Stevens. Titulaire au poste 2, en raison de la blessure d’Isaac Okoro, l’ailier des Cavaliers n’a pas su capitaliser sur son dernier match réussi face aux Pacers (15 points). Cette nuit, il a ainsi été transparent (1 point, 2 rebonds, 3 passes), plombant surtout son équipe en attaque avec sa discrétion et son incapacité à se faire violence offensivement. Au contraire, par exemple, de ses coéquipiers Dylan Windler voire Brandon Goodwin, bien plus entreprenants en sortie de banc.

COLLIN SEXTON MIS À L’HONNEUR

Le jour de son 23e anniversaire, Collin Sexton était présent sur le banc des Cavaliers, avec une béquille, pour soutenir ses coéquipiers en direct. Et celui qui ne rejouera pas de la saison, en raison de sa déchirure du ménisque, a eu le droit à un bel hommage de sa franchise et de son public, à un temps-mort. Des images qui font plaisir à voir.

LA SUITE

Cleveland (21-17) : déplacement à Portland, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Memphis (25-14) : réception de Detroit, dans la nuit de jeudi à vendredi (02h00).