Hélas, l’histoire se répète pour Kevin Love et Ricky Rubio

Alors qu’il réalisait le meilleur exercice de sa carrière au sein d’une équipe de Cleveland qui défie tous les pronostics, Ricky Rubio a vu sa saison toucher à sa fin mardi dernier, face aux Pelicans. Sur un « drive » vers le cercle a priori anodin, l’Espagnol s’écroule de douleur, la main posée sur le genou gauche. La crainte des Cavaliers est confirmée quelques heures plus tard : c’est une rupture du ligament croisé antérieur, synonyme de fin de saison.

Parmi les joueurs des Cavaliers qui ont aidé le meneur à rejoindre les vestiaires, il y avait Kevin Love. Ce même Love qui 9 ans auparavant, en 2012, portait déjà le même maillot que son coéquipier, celui des Wolves, lorsque Rubio subissait la même blessure… au même genou !

Après la rencontre, l’intérieur était naturellement attristé pour son coéquipier, et écoeuré de voir l’histoire se répéter.

« ‘C’était très, très dur pour moi. J’ai vu la douleur qu’il a ressenti lorsqu’il est tombé. Lui et moi avons un passé commun, et je tiens réellement à lui et à son bien-être, donc je prie qu’il aille bien » déclarait-il, ignorant encore le diagnostic à ce moment. « Je suis complètement dégoûté. C’est dur pour moi. Ça m’a rappelé lorsqu’il il avait subi la même blessure, en 2012 je crois, j’étais déjà avec lui et j’avais la même réaction. Je suis peiné, dégouté pour lui. »

Pour pallier l’absence longue durée à venir du meneur espagnol, qui pour rappel était dans sa dernière année de contrat, les Cavaliers ont déjà trouvé une solution de repli : le transfert de Rajon Rondo vers l’Ohio devrait être officialisé dans les heures à venir. Un profil de créateur similaire à celui de l’Espagnol, bien que l’ancien Celtic soit loin d’afficher le même niveau de jeu que Rubio cette saison.