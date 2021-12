Les Cavs très inquiets pour le genou gauche de Ricky Rubio

Il filait vers un triple-double, avec 27 points, 13 rebonds et 9 passes, mais au lieu d’obtenir un triomphe en fin de match, Ricky Rubio a dû sortir, aidé de deux de ses coéquipiers, après une blessure inquiétante au genou gauche.

En essayant de se faufiler entre Devonte’ Graham et Jonas Valanciunas, le meneur espagnol a perdu son appui sur sa jambe droite à cause d’une glissade, et son genou gauche a cédé. Une blessure sans contact qui alarme forcément les Cavaliers, alors que Ricky Rubio (13 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne) est un des éléments clés de la grosse saison de sa franchise.

« C’était un moment très difficile », a réagi Kevin Love après le match. « On pouvait voir la douleur qu’il vivait sur son visage. Tout le monde dans l’équipe, et vous savez qu’on a un passé ensemble aussi, on espère tous que ça va aller pour lui. On ne sait pas ce que va être son avenir proche mais on espère tous qu’il ira bien. Il réalisait une superbe saison jusque-là et on espère que ça ne sera pas aussi sérieux que ça en avait l’air. »

L’entraîneur en chef des Cavs, JB Bickerstaff, a précisé que Ricky Rubio était encore avec le staff médical des Cavs après le match. Et selon ESPN, il devrait passer une IRM dans la foulée.

Dans la dernière année de son contrat de trois ans à 51 millions de dollars, Ricky Rubio a atterri dans l’Ohio après son transfert en provenance de Minnesota, offrant (d’abord à contrecœur) une présence rassurante sur la ligne arrière de Cleveland et devenant un très bon mentor pour Darius Garland qui explose cette saison.

Il est à noter que c’est ce même genou gauche que Ricky Rubio avait dû opérer après une rupture des ligaments croisés en début de carrière, en 2012…