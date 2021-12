Stats & Highlights | Les Cavaliers et les Spurs distribuent les gifles, le Thunder freine les Pelicans

Pour leur première sortie après Noël, les Cavaliers et les Spurs n’ont pas fait dans le détail : 144 points marqués et des succès de 45 et 35 points d’écart, respectivement contre les Raptors et les Pistons.

Le Thunder, lui, avait un adversaire un peu plus coriace à écarter avec les Pelicans, qui restaient sur quatre victoires de rang. Mais Oklahoma City a mis un terme à cette série, confirmant sa bonne passe actuelle avec quatre victoires en cinq matches.

Cleveland – Toronto : 144-99

Privés de leurs meilleurs joueurs et avec seulement huit éléments à mettre sur la feuille, dont quatre jokers médicaux, les Raptors se présentaient avec un groupe très affaibli et sans expérience commune à Cleveland. Ça s’est vu très rapidement.

Les Cavaliers ont déroulé leur basket avec 22 paniers primés inscrits et 39 passes décisives délivrées. L’écart s’est fait en deuxième quart-temps, tant les Canadiens ont souffert en défense. Après la pause, la rencontre était pliée et on a frôlé à deux reprises les 50 points d’écart…

Cavaliers / 144 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Love 18 7/12 6/9 2/2 1 8 9 2 0 1 1 0 +18 22 28 D. Wade 28 7/12 2/5 1/1 2 1 3 2 3 1 0 0 +28 17 18 L. Markkanen 22 9/13 1/3 1/1 2 5 7 1 2 0 2 1 +17 20 23 R. Rubio 23 6/13 2/6 2/2 0 2 2 6 2 3 2 0 +21 16 18 D. Garland 29 9/17 3/9 1/1 1 3 4 8 0 2 4 0 +37 22 24 J. Anderson 31 3/5 1/3 0/0 0 5 5 4 3 1 2 0 +31 7 13 T. Scott 9 3/6 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 1 -1 6 7 L. Kornet 13 1/5 0/1 2/3 2 1 3 0 1 0 0 1 +15 4 3 T. Fall 11 1/2 0/0 1/2 3 4 7 2 1 0 1 2 +11 3 11 D. Valentine 26 6/11 5/9 0/0 1 8 9 2 1 2 0 0 +19 17 25 R. Nembhard Jr. 12 2/4 0/0 0/0 0 1 1 6 1 0 0 0 +5 4 9 K. Pangos 16 2/6 2/6 0/0 0 0 0 6 1 1 0 0 +24 6 9 Total 56/106 22/52 10/12 13 39 52 39 17 12 12 5 144 Raptors / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Boucher 28 6/19 2/10 7/9 3 2 5 2 2 1 5 0 -30 21 9 D.J. Wilson 34 6/8 0/1 3/4 1 7 8 4 2 4 2 1 -25 15 27 Y. Watanabe 37 11/20 2/5 2/3 3 10 13 1 0 1 5 1 -33 26 27 D. Banton 24 3/12 1/5 0/0 1 2 3 6 1 0 3 0 -34 7 4 S. Mykhailiuk 36 4/12 1/4 1/2 1 4 5 4 3 2 2 1 -39 10 11 J. Morgan 27 2/3 1/2 0/0 2 2 4 1 3 0 0 0 -25 5 9 D. Oturu 20 2/4 0/1 3/5 0 2 2 0 0 0 0 0 -16 7 5 D. Johnson -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 T. Waters 35 3/11 2/8 0/0 0 3 3 6 2 3 4 0 -23 8 8 Total 37/89 9/36 16/23 11 32 43 24 13 11 21 3 99

San Antonio – Detroit : 144-109

Même scénario qu’à Cleveland ou presque. Les Pistons, déjà faibles en temps normal, sont plombés par le Covid-19 alors que les Spurs n’ont qu’un absent de marque depuis dimanche : Dejounte Murray. Pas de souci pour compenser, puisque les Texans vont coller 38 points en premier quart-temps et 78 à la pause.

Les joueurs de Detroit perdent des ballons et sont maladroits de loin. L’écart monte très vite et la seconde période n’est qu’une balade de santé pour les joueurs de Gregg Popovich, qui a pu reposer ses titulaires dans le dernier quart-temps. Troisième victoire de suite pour San Antonio.

Spurs / 144 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 19 5/10 3/5 0/2 0 3 3 3 1 0 0 0 +23 13 12 K. Bates-Diop 25 3/4 0/0 4/5 1 5 6 2 2 0 0 0 +13 10 16 K. Johnson 23 10/12 4/4 3/3 0 5 5 1 4 0 2 0 +25 27 29 J. Poeltl 15 7/8 0/0 0/0 2 2 4 2 3 0 3 0 +19 14 16 D. White 16 1/3 0/0 5/5 0 3 3 10 1 1 2 0 +23 7 17 D. Eubanks 12 2/4 0/1 4/7 1 6 7 0 1 0 2 1 -4 8 9 D. Cacok 8 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 1 1 +1 2 1 J. Wieskamp 8 1/2 0/1 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 +1 3 4 J. Landale 17 7/9 1/1 3/4 3 2 5 3 3 0 2 1 +26 18 22 T. Jones 21 4/6 0/1 0/0 0 5 5 11 2 0 1 0 +3 8 21 B. Forbes 22 2/10 0/2 5/5 0 2 2 2 1 1 0 0 +8 9 6 L. Walker IV 19 2/6 0/3 4/4 0 2 2 0 2 0 0 0 +15 8 6 D. Vassell 19 3/8 2/5 0/0 0 4 4 2 2 3 3 1 +18 8 10 J. Primo 15 3/7 3/4 0/0 1 4 5 2 3 1 2 0 +4 9 11 Total 51/91 13/27 29/37 9 43 52 39 28 6 18 5 144 Pistons / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 41 5/16 1/6 12/14 0 8 8 1 2 1 2 0 -25 23 18 L. Garza 20 7/14 2/5 4/5 5 1 6 2 6 0 1 0 -17 20 19 F. Jackson 34 7/19 2/5 1/2 2 0 2 2 1 1 0 0 -27 17 9 H. Diallo 39 13/19 1/2 1/5 0 3 3 2 5 3 7 1 -37 28 20 D. Walton Jr. 31 0/5 0/2 0/0 0 4 4 6 3 1 2 2 -25 0 6 J. Pickett 18 0/7 0/4 0/0 2 2 4 1 2 0 0 0 -18 0 -2 C. Diallo 19 2/5 0/0 5/6 3 6 9 0 6 0 1 0 -9 9 13 D. Sirvydis 18 1/8 1/6 0/0 0 3 3 1 3 2 0 1 -15 3 3 C. Stanley 19 3/5 1/2 2/2 2 1 3 2 2 2 1 1 -2 9 14 Total 38/98 8/32 25/34 14 28 42 17 30 10 14 5 109

Oklahoma City – New Orleans : 117-112

Le Thunder a parfaitement commencé cette partie, avec 15 points de suite et un 17-3. Brandon Ingram touché au tendon d’Achille, les Pelicans peinent pour inscrire des points mais, enfin, en deuxième période, ils trouvent du rythme, passent un 8-0 et se rapprochent. Oklahoma City répond avec un 10-2 en deux minutes pour se redonner de l’air avant le dernier acte.

New Orleans est toujours aussi collant, et un 11-2 lui permet de prendre l’avantage. Shai Gilgeous-Alexander inscrit huit points dans le « money time », dépassant ainsi James Harden au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la franchise, et le Thunder s’impose finalement.