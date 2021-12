Nikola Jokic et les Nuggets au forceps face aux Clippers

Privés de Paul George et Reggie Jackson (et aussi Marcus Morris), en plus de Kawhi Leonard, les Clippers sont actuellement dans le creux de la vague, avec une quatrième défaite en cinq matchs.

Hier soir, face à Denver, Los Angeles a pourtant bien failli enchaîner sur sa victoire face à Sacramento, notamment grâce à un troisième quart-temps dominateur. Mais Nikola Jokic en avait décidé autrement. Le MVP de Denver a dicté sa loi dans la peinture, arrachant pas moins de sept rebonds dans le seul dernier quart, s’offrant également les deux lancers décisifs dans les ultimes minutes du match (103-100).

Entre deux équipes pas épargnées par les blessures et les quarantaines, Denver a donc réussi à s’en sortir avant une double confrontation coton face aux Warriors, tandis que les Clippers n’auront pas le temps de ressasser avec les Nets au programme dès cette nuit…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nuggets font l’écart grâce à Davon Reed. Si Austin Rivers a planté deux banderilles pour lancer les hostilités, c’est bien Davon Reed qui a le premier mis le feu aux poudres dans ce match dominical. L’ancien de G-League en est à son deuxième contrat de 10 jours avec Denver et il l’a parfaitement rentabilisé hier soir, auteur de 13 points en première mi-temps, à 5/6 aux tirs dont 3/4 à 3-points.

– Le retour furibard des Clippers. Relégués à -17 en 3e quart, après un 10-2 de Denver bien boosté par Monte Morris (10 points en 3e), les Clippers ont mis les bouchées doubles, augmentant leur pression défensive tout en accélérant leur jeu offensif. Sous l’impulsion de ses remplaçants, Brandon Boston Jr, Serge Ibaka et Amir Coffey en tête, Los Angeles va passer un incroyable 26-5 à des Nuggets désabusés. « Nos gars ont fait du bon boulot pour se remettre en position de gagner le match », a conclu Tyronn Lue malgré la défaite. « J’étais content et satisfait de la manière dont nos jeunes joueurs ont joué. »

– Nikola Jokic, l’assurance tous risques des Nuggets. Bousculés jusqu’au bout, avec un 3-points très compliqué dans le coin de Luke Kennard qui a remis les Clippers à -1, les Nuggets s’en sont logiquement remis à leur MVP. Tenu à 5 points en 3e quart, Nikola Jokic a remis les choses au clair dans le 4e, avec 9 points, plus 7 rebonds dans la période, dont les deux lancers qui remettent Denver à +3 avant l’ultime possession, vendangée par Boston Jr…

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Avec 26 points, 22 rebonds, plus 8 passes, le Serbe a réussi son sixième match en carrière en double double-double, ce qui en fait le recordman officiel dans l’histoire de sa franchise, dépassant les cinq matchs de Marcus Camby. De même, il rejoint un autre illustre ancien, Charles Barkley (1988) en totalisant un deuxième match de suite à 25 points (ou plus), 20 rebonds (ou plus) et cinq passes (ou plus).

✅Davon Reed. Il a été récompensé du collier de meilleur défenseur du match dans les vestiaires après la victoire, notamment pour sa défense étouffante sur l’ultime possession face à Boston Jr. Signé pour un deuxième contrat de 10 jours, il met toutes les chances de son côté pour faire son trou dans le Colorado. À 15 points à 6/8 aux tirs, dont 13 en première mi-temps, Davon Reed a également été très efficace offensivement.

✅Ivica Zubac. Face à Nikola Jokic, son collègue des Balkans, Ivica Zubac a tenu son rang avec 17 points, 11 rebonds et 3 contres, le tout à 7/8 aux tirs. S’il n’a pas pu empêcher la moisson du Serbe aux rebonds, le Croate a néanmoins forcé le Joker à shooter à 9/24 aux tirs et perdre 4 ballons. Son deuxième double-double sur ses trois dernières sorties.

⛔Bones Hyland. C’est le jeu avec ce rookie qui n’a pas froid aux yeux. Au contraire de Davon Reed, sobre et très efficace, Bones Hyland est sorti du banc et n’a pas été timide en attaque, avec un 3/10 dont 1/7 à 3-points qui n’a pas aidé les Nuggets à garder leur avantage en deuxième mi-temps. Il reste sur un 6/25 aux tirs sur les trois derniers matchs…

⛔Luke Kennard. Il aurait pu être le héros du match, avec un 3-points contesté dans le coin dans les dernières secondes. Mais le dernier ballon a atterri dans les mains du rookie, Brandon Boston Jr. (18 points à 6/15). Après une série de neuf matchs consécutifs à 10 points ou plus, depuis début décembre, Kennard a lâché hier soir une deuxième performance sous la barre des 10 unités, à 8 points dont un petit 3/10 aux tirs.

LA PHRASE DU MATCH

« Je n’étais pas vraiment très plaisant pour Noël. J’étais un peu bougon. Je me suis excusé auprès de ma femme, mes filles et mes chiens. » Mike Malone a pu retrouver le sourire après ce succès qui succède à deux défaites.

LA SUITE

Denver (16-16) : déplacement à San Francisco ce mardi, pour la première manche d’une double confrontation face aux Warriors

LA Clippers (17-16) : deuxième partie d’un « back-to-back » avec la réception des Nets cette nuit