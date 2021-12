Retour gagnant pour Zach LaVine face aux Pacers

Troisième victoire consécutive pour les Bulls qui suivent la cadence imposée par les Nets, au sommet de la conférence Est. Malgré les absences de Lonzo Ball, Alex Caruso ou Derrick Jones Jr, ils n’ont pas eu de difficulté pour se débarrasser de Pacers privés, eux, de Malcolm Brogdon et Jeremy Lamb.

Les visiteurs n’ont mené au score que dans les premières minutes de la partie, d’un petit point. Ils ont dû courir derrière à l’issue du premier (33-27), puis du second quart-temps (63-48). Leur défense très à la peine en première période, les Pacers ont réagi par la suite pour revenir à moins de 10 points à l’entame du dernier acte (87-79) grâce à une bonne séquence de Chris Duarte.

Mais portés par un Zach LaVine impeccable d’adresse pour son retour, les Bulls ne vont jamais vraiment être inquiétés puisqu’ils vont maintenir un petit matelas autour d’une dizaine de points d’avance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La panne des shooteurs des Pacers. Avec seulement 32% de réussite depuis le début de la saison, les Pacers comptent parmi les mauvais élèves de la ligue en matière d’adresse longue distance. Nouvelle illustration cette nuit avec un très moyen 8/30 aux tirs, dont 3/10 pour le seul Caris LeVert.

– Des Bulls performants sur demi-terrain. On vante la qualité du jeu de transition des Bulls cette saison mais en l’absence du tandem Lonzo Ball – Alex Caruso, ils ont dû revoir leurs plans. Résultat : ils n’ont inscrit que 7 points en contre-attaque (contre 22 pour les Pacers) et que 44 points dans la raquette adverse (contre 62). Ils n’ont en revanche pas eu de mal à se créer leurs tirs, Zach LaVine en tête, sur jeu placé.

– Pas de Billy Donovan. Le coach des Bulls est placé à l’isolement, et c’est Chris Fleming qui a assuré l’intérim. Une première pour l’ancien coach de l’Allemagne, et ancien assistant des Nuggets et des Nets.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. L’arrière n’avait plus foulé les parquets depuis le 11 décembre dernier, cela ne s’est pas vu. Avec seulement deux petits matches ratés en raison du report des rencontres des Bulls, le All-Star a encore montré ses facilités pour sanctionner à toutes les distances. Auteur d’un poster sur Torrey Craig, l’arrière a maintenu une efficacité redoutable malgré des tirs pour la plupart contestés et compliqués. Alors que les Pacers étaient revenus à huit points à trois minutes du terme, c’est lui qui a rentré deux tirs de suite pour repousser Indiana.

✅ ⛔ Domantas Sabonis. Ligne de statistique finale correcte pour le Lituanien qui a toutefois eu du mal à finir face à Nikola Vucevic, auteur d’un double-double plus convaincant. Celui-ci a notamment contré l’intérieur des Pacers à deux reprises sous le cercle. Domantas Sabonis a par ailleurs dû attendre la dernière minute pour inscrire son premier et seul panier de la seconde période…

DEMAR DEROZAN ET ZACH LAVINE SOUS LES « MVP ! »

Dans les deux dernières minutes du match, DeMar DeRozan s’est de nouveau attiré des chants de « MVP ! » de la part de son public, au moment de se présenter sur la ligne des lancers-francs. Idem pour son partenaire Zach LaVine, avec des chants certes beaucoup plus discrets. Des encouragements peu efficaces puisque le premier a manqué ses deux lancers, alors que le second n’a fait qu’un sur deux…

LA SUITE

Bulls (20-10) : déplacement à Atlanta, la nuit prochaine.

Pacers (14-20) : réception des Hornets, mercredi.