En deux temps, les Grizzlies découpent les Kings

Programmé pour une fois tôt dans la soirée (15h à Sacramento, minuit en France), ce match 100% Conférence Ouest oppose deux formations en quête urgente d’une victoire puisque les Kings restent sur trois défaites de rang, contre deux pour les Grizzlies.

Dans ce contexte, ce sont les locaux qui livrent la moins mauvaise prestation en première mi-temps. Malgré un faible 40% aux tirs, à peine supérieur aux 35% de leurs adversaires, les Kings virent en tête à la pause par la plus petite des marges (50-49). Harrison Barnes (10 points, 6 rebonds) et De’Aaron Fox (8 points, 3 rebonds et 4 passes) tiennent péniblement la baraque chez les titulaires, mais le salut de Sacramento vient surtout de Damian Jones, brillant en sortie de banc (11 points et 2 rebonds). Côté Memphis, on note l’apport du duo Desmond Bane – Jaren Jackson Jr, dont les 26 points cumulés pallient la discrétion de Ja Morant durant ces 24 premières minutes.

Au retour des vestiaires, les Grizzlies mettent rapidement la machine en marche. Ils posent leur assise défensive, infligent un 20-8 à leurs adversaires et signent le premier break du match (69-58). L’écart grimpe même à +22 (85-63) quelques minutes plus tard grâce au réveil de Ja Morant. La troupe du Tennessee dissèque avec une précision chirurgicale (15/23 aux tirs) la défense de ces Kings complètement largués, qui encaissent 40 points dans le seul troisième quart-temps.

Le dernier quart-temps est un « garbage time » long et ennuyeux. Les échanges de paniers se poursuivent sans la moindre conséquence sur l’issue de la rencontre, les bancs se vident, Emmanuel Mudiay a notamment droit à ses premières minutes sous sa nouvelle tunique. En contrôle, Memphis s’assure une fin de match tranquille jusqu’à la victoire, un véritable « blowout ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La deuxième mi-temps des Kings. Alors qu’ils menaient au score à la mi-temps et avaient affiché une hargne plaisante, les Kings ont pris l’eau de toutes parts durant la deuxième période, encaissant 78 points (à 57% aux tirs) des Grizzlies. Terriblement frustrant pour cette équipe, toujours incapable de rester constante durant 48 minutes.

– Fin de série pour Tyrese Haliburton. Détenteur d’une série de quatre prestations consécutives à 20 points et 10 passes ou plus avant la rencontre, le sophomore n’est pas parvenu à réaliser la passe de cinq. Il a tout de même brillé malgré le naufrage de son équipe en seconde mi-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. L’arrière des Grizzlies a fait souffrir la défense des Kings. Rapidement en confiance en première mi-temps grâce à son tir extérieur, le candidat au titre de Most Improved Player a déroulé dans le troisième quart-temps avant de rejoindre le banc pour le dernier acte sans intérêt. Il termine le match à 28 points (11/19), 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 32 minutes.

✅ Tyrese Haliburton. Le jeune meneur a confirmé sa bonne forme actuelle. Bien que gêné par un coup reçu à la cuisse en début de rencontre, il a tenu son rang et livré une performance de très haut calibre (18 points, 5 rebonds, 7 passes, 3 interceptions). Élégant balle en main, intelligent dans ses choix sur « pick-and-roll » et valeureux en défense, « Hali » est un plaisir pour les yeux, une étincelle dans un collectif déficient.

✅ Damian Jones et Terence Davis. Le premier a assuré en première mi-temps, le second en deuxième. Auteurs de 15 points chacun, ils font partie des rares satisfactions des Kings pour les spectateurs du Golden 1 Center de Sacramento repartis forcément frustrés après le craquage de leur équipe.

⛔ Les retours d’Alvin Gentry et De’Aaron Fox. Absents respectivement cinq et quatre matchs pour cause de Covid-19, le coach et le meneur des Kings revenaient aux affaires. Des retours ratés, marqués par un coaching peu inspiré du tacticien et une performance discrète de « Swipa » (12 points à 5/12, 3 rebonds et 5 passes mais… 7 pertes de balle).

LA SUITE

Sacramento (13-21) : mardi, réception du Thunder.

Memphis (20-14) : retour aux affaires dès demain pour la suite de leur « road-trip » sur le parquet des Suns.