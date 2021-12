Les Kings vont chercher Emmanuel Mudiay

Frappée par le Covid-19, la franchise de Sacramento a perdu énormément de joueurs ces derniers jours : Marvin Bagley III, De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Alex Len ou encore Neemias Queta ce mardi soir…

Comme d’autres formations, et avec les nouvelles règles désormais en vigueur, les Kings font donc appel à des jokers médicaux. Parmi eux, un ancien de la ligue : Emmanuel Mudiay.

Meneur de jeu passé par Denver, New York et Utah, Mudiay avait disparu des radars depuis la « bulle » à l’été 2020 avant de tenter de se relancer l’été dernier, en Summer League, avec les Blazers. Malgré ses 10.2 points et 7.2 passes de moyenne en cinq matches, il n’avait pas trouvé de place pour la reprise de la saison, et il avait donc dû se rabattre sur l’Europe.

Coupé par le Zalgaris Kaunas en novembre, il a désormais une nouvelle chance devant lui puisqu’il devrait être disponible pour la rencontre face aux Clippers ce mercredi soir.

