Trop solide, Miami domine encore Orlando dans le derby floridien

Pour la troisième fois de la saison, le derby floridien a été remporté par les joueurs de Miami, plus solides et réguliers que ceux d’Orlando (93-83).

Sans franchement briller, les coéquipiers de Jimmy Butler (17 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions), qui retrouvait les parquets après trois semaines d’absence, ont ainsi fait le job devant leur public, pour enchaîner un troisième succès d’affilée et se rapprocher du podium de la conférence Est.

Assommé au retour des vestiaires, le Magic avait pourtant réussi la meilleure entame mais, dès que le Heat a commencé à resserrer les rangs en défense puis accélérer en attaque, et notamment au shoot, ce fut trop compliqué pour les hommes de Jamahl Mosley de résister, sur la durée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour de Jimmy Butler. Après n’avoir disputé qu’un seul des 13 derniers matchs de Miami, en raison de sa blessure au coccyx, l’ailier All-Star était enfin présent dans le cinq de départ floridien. Une excellente nouvelle pour Erik Spoelstra, privé de Kyle Lowry, P.J. Tucker et Bam Adebayo, en plus de Victor Oladipo, Markieff Morris et Dewayne Dedmon. Si en 35 minutes, « Jimmy Buckets » n’a pas cartonné, il s’est cependant comporté en patron, des deux côtés du parquet. Allant chercher ses points sur la ligne en début de partie, pour compenser la maladresse de son équipe, ou dans le dernier acte, pour repousser Orlando.

— Un coup d’accélérateur a suffi à Miami. Après une première mi-temps contrastée du Heat, notamment au shoot (seulement 2/16 à 3-points, dont un 0/9 pour commencer), les snipers floridiens ont enfin réglé la mire de loin, juste après la pause. Avec leur 6/10 derrière l’arc sur la période, les Duncan Robinson, Gabe Vincent et autres Max Strus ont ainsi permis à leur équipe de réussir deux « runs » décisifs : un 10-0 pour attaquer le troisième quart-temps, puis un 11-4 quelques instants plus tard. Deux coups de massue dont le Magic, relégué à plus de 10 points d’écart, ne se relèvera jamais vraiment.

— Tyler Herro expulsé. Tout petit match au scoring de la part du sixième homme de Miami, auteur de son plus petit total de points (2) de la saison. Sans Kyle Lowry, l’arrière de 21 ans s’est contenté de jouer les facilitateurs pour ses coéquipiers (8 passes), ce qu’il a plutôt bien fait sur ses 19 minutes de temps de jeu. Seul bémol, finalement : son expulsion, donc, à cause de deux fautes techniques : une pour s’être accroché avec R.J. Hampton en première mi-temps, l’autre (très sévère ?) pour s’être montré trop véhément à destination d’un arbitre, après un coup de sifflet à l’encontre du Heat.

TOPS/FLOPS

✅ Omer Yurtseven. Pour la première titularisation de sa jeune carrière, le rookie turc a réussi son tout premier double-double en NBA : 16 points et 15 rebonds. Sans Bam Adebayo ni Dewayne Dedmon, il a ainsi répondu présent, après avoir signé quatre matchs d’affilée avec au moins 10 rebonds en sortie de banc. Se distinguant surtout avant la pause, quand le Heat ne parvenait pas à trouver la faille à 3-points. Une prestation solide et intéressante de la part du pivot de 23 ans, doté de bonnes mains et d’un joli sens du rebond, même si la raquette adverse n’était pas la plus qualitative et renommée qui soit.

✅ Caleb Martin. Meilleur marqueur de Miami (17 points), à égalité avec Jimmy Butler, l’ailier floridien a brillé en sortie de banc, à l’occasion (lui aussi) de son retour à la compétition. Trois semaines après être entré dans le protocole sanitaire de la ligue, ce qui l’avait freiné dans son élan, au sortir de son meilleur match en carrière (28 points, 8 rebonds face aux Bucks). Et, comme si de rien n’était, le joueur de 26 ans est reparti sur les mêmes bases, influant positivement sur le jeu du Heat avec son agressivité vers le panier, son énergie défensive et sa capacité à sanctionner de loin.

✅ Gary Harris. Au coeur de la faiblesse collective du Magic, l’ancien joueur des Nuggets surnage depuis une dizaine de jours. En comptant la rencontre de cette nuit, où il a terminé avec 20 points au compteur (à 7/11 aux tirs, 2/5 à 3-points et 4/4 aux lancers), l’arrière de 27 ans affiche ainsi 19.2 points de moyenne, à 48% aux tirs, 43% à 3-points et 92% aux lancers. Des statistiques intéressantes, à relativiser évidemment au vu du contexte, mais qui devraient continuer d’attirer l’oeil de franchises plus compétitives, à la recherche d’un « 3&D » expérimenté, assez jeune et qui rassure de plus en plus sur le plan physique.

⛔ La qualité du match. Disputé en milieu d’après-midi heure locale (15h30), ce Heat/Magic n’a clairement pas été la meilleure des vitrines pour la NBA, sur le sol européen. Entre maladresse, pertes de balle, jeu haché et faux rythme, les spectateurs et téléspectateurs témoins de cette partie ont probablement dû piquer du nez à quelques reprises. Et, comme souvent dans ce genre de rencontre, c’est l’équipe la plus talentueuse des deux (Miami, en l’occurrence) qui est parvenue à arracher la victoire, sans forcément briller mais en se montrant cependant solide.

LA SUITE

Miami (21-13) : réception de Washington, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Orlando (7-27) : réception de Milwaukee, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00).