Joel Embiid fait craquer les Wizards

Après quatre revers en cinq matches, les Sixers retrouvent quelques couleurs en s’imposant 117-96 sur le parquet des Wizards. Il faut dire que Washington était privé de Bradley Beal et que Joel Embiid avait décidé de frapper fort et vite. Le Camerounais inscrit 13 points dans le premier quart-temps pour résister au duo Harrell-Dinwiddie. À lui tout seul, Joel Embiid inscrit plus de points que tous ses coéquipiers réunis…

C’est dans le deuxième quart-temps que Philly pose les premières bases de sa domination avec le réveil de ses shooteurs (Korkmaz, Niang, Curry…). En face, Spencer Dinwiddie manque de soutien, et c’est Tobias Harris qui permet à Philly de rejoindre les vestiaires avec huit points d’avance (63-55).

Le rouleau-compresseur des Sixers est en marche, et les joueurs de Doc Rivers signent un 15-0 pour prendre le large (80-59). Joel Embiid a haussé le ton en défense, et Matisse Thybulle continue de museler Spencer Dinwiddie. Les Sixers n’ont plus qu’à gérer la fin de match, et elle est marquée par le double accrochage entre Joel Embiid et Montrezl Harrell. C’est le pivot de Washington qui craque, et qui rejoint les vestiaires avant tout le monde.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Montrezl Harrell. A la fin du 3e quart-temps, Montrezl Harrell et Joel Embiid se sont accrochés une première fois, récoltant chacun une faute technique. Trente secondes plus tard, Montrezl Harrell pousse légèrement Joel Embiid après un And-1, et le Camerounais en rajoute un peu. Les arbitres décident que ça mérite une faute technique, et ils renvoient l’intérieur de Washington aux vestiaires !

– La défense de Matisse Thybulle. Il faut vraiment voir les matches pour comprendre l’impact du défenseur des Sixers sur un match. Sa feuille de stats est maigre, mais c’est lui qui s’est occupé de Spencer Dinwiddie, et le meneur des Wizards n’a brillé que lorsque son garde du corps se reposait.

– Les premiers points de Joël Ayayi. Joli cadeau de Noël pour le Français qui inscrit ses premiers points en NBA.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. C’est le Joel Embiid de la saison passée, indispensable aux siens et dominateur. Son premier quart-temps est remarquable, mais c’est qu’on retiendra, plus que ses 36 points et 13 rebonds, c’est son implication défensive au retour des vestiaires. C’est lorsqu’il s’est mis à défendre que Philly a fait le break avec plusieurs paniers faciles.

✅ Tobias Harris. On retrouve enfin le vrai Harris, facile et efficace. Aucun de ses adversaires n’a réussi à le freiner. Trop grand pour les arrières et trop rapide pour les intérieurs, il signe un très bon match, et les fans des Sixers ont sans doute apprécié de le voir aussi impliqué dans la lutte au rebond.

⛔ Montrezl Harrell. À chaque entrée en jeu, les Wizards vont mieux, et on l’a clairement vu en fin de premier quart-temps. Malheureusement, sa défense reste très suspecte, et cette nuit, il laisse ses coéquipiers à quinze minutes de la fin. L’écart était déjà fait, mais ce n’est pas la première fois qu’il craque.

LA SUITE

Philadelphie (17-16) : Déplacement mardi à Toronto, une formation en grande difficulté.

Washington (17-16) : Petite pause avant un déplacement mercredi à Miami.