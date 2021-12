À cause du Covid, la NBA reporte les matches Nets – Nuggets et Hawks – Cavaliers

Equipe la plus en forme de la conférence Est avec six victoires de suite, et une belle 3e place, Cleveland semblait épargnée par la vague de Covid-19. Sauf qu’en 24 heures, les Cavaliers viennent de placer Evan Mobley et Isaac Okoro à l’isolement, et ESPN nous apprend que ce matin, la franchise a découvert cinq nouveaux cas positifs.

En back-to-back, les Cavaliers devaient jouer cette nuit à Atlanta, mais ils ne peuvent pas aligner huit joueurs en tenue puisqu’ils sont déjà privés de Collin Sexton pour toute la saison. Sur le papier, Cleveland n’a donc que 7 joueurs à aligner sur la feuille de match, et c’est insuffisant pour que la rencontre se déroule.

Les Cavaliers peuvent évidemment signer des joueurs en provenance de G-League, sauf qu’ils sont tous actuellement à Las Vegas, et qu’il était de signer un joueur et de le faire venir jusqu’à Atlanta…

La NBA a également annoncé, pour les mêmes raisons, que la rencontre Nets – Nuggets de ce soir est reportée.