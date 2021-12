On n’arrête plus les Cavaliers

Six victoires de suite, dont une de 29 points face aux Bucks, et voilà Cleveland à la 3e place de la conférence Est ! Les coéquipiers de Darius Garland n’ont que deux victoires de moins que les leaders, Brooklyn, et leur enthousiasme fait plaisir à voir.

« C’est super plaisant » reconnaît le meneur de Cleveland. « La balle circule. Tout le monde se retrouve avec des shoots ouverts. Tout le monde touche le ballon. Tout le monde contribue. Il n’y a pas de joueur qui joue les héros. »

Un discours qu’on retrouve dans les chiffres et les faits avec 10 joueurs qui marquent des points, 36 passes décisives, et même un banc qui inscrit 56 points ! Le tout avec une défense de fer, la 2e du pays, qui limite les Bucks à 90 points. C’est la 14e fois de la saison que les Cavaliers maintiennent leurs adversaires sous la barre des 100 points.

Un effort de 48 minutes

« Tout commence par la défense » poursuit Darius Garland. « On réalise des stops défensifs. On se projette sur transition. C’est comme ça que vous voyez toutes nos passes lobées, tous ces dunks, et tous ces 3-points. Tant qu’on continuera de le faire, je pense qu’on prendra du plaisir. »

Ce que retient aussi le meneur, c’est qu’au fil des rencontres, lui et ses coéquipiers sont de plus en plus réguliers dans l’effort. À la fois dans les rencontres, mais aussi sur la durée. « On avait du mal à jouer pendant 48 minutes en défense. Ce soir, ça n’a pas été le cas, et j’espère que le staff a été impressionné. »

Pourtant privés de trois joueurs majeurs (Collin Sexton, Evan Mobley et Isaac Okoro), Cleveland maintient le même niveau de jeu, et même si les Bucks étaient privés de Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Khris Middleton, cela reste une victoire de choix.

« Je sais que les Bucks ont des joueurs en moins, mais ils restent les champions en titre, et on sait que c’est une bonne équipe. On les respecte, et on a joué avec agressivité. On a fait le boulot ce soir » souligne Lauri Markkanen. « De notre côté, c’est au joueur suivant de se montrer… Évidemment, on préférerait avoir tout le monde, mais comme ils ne sont pas là, on doit élever notre niveau de jeu, et mieux jouer. Je pense qu’on a fait du super boulot, en attaque et en défense. »

Mais attention, pas question de s’enflammer… « On est encore très tôt dans la saison, et on ne se projette pas encore » conclut Darius Garland.