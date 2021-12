Les Cavaliers passent la sixième à Milwaukee !

Emmenés pour l’occasion par un tandem Garland-Osman (22 et 23 points) et un Ricky Rubio des grands soirs (15 points, 10 passes décisives), les Cavs ont poursuivi leur dynamique en ne laissant aucune chance à un champion en titre en convalescence.

Cleveland a marqué le coup d’entrée en assénant un 23-5 pour terminer le premier quart-temps, avec un Cedi Osman déjà dans tous les bons coups (20-34). Milwaukee s’est arraché pour repasser brièvement sous la barre des 10 points d’écart, notamment suite à un bon passage de la paire Hill-Cousins (39-49). Lauri Markkanen, Dean Wade de loin et Ricky Rubio ont alors assuré avant la pause (51-62), et les Cavs sont repartis de plus belle au retour des vestiaires.

Le match a définitivement basculé en milieu de troisième quart-temps lorsque les hommes de JB Bickerstaff ont aligné un 16-0 initié par les missiles à 3-points de Denzel Valentine et Kevin Love et conclu par le 2+1 de Ricky Rubio (61-91).

Cette fois, Milwaukee a été contraint de rendre les armes, malgré les efforts de Jordan Nwora (28 points, 10 rebonds). Cleveland a fait le boulot jusqu’au bout à l’image de Dean Wade et Ricky Rubio. À l’arrivée, le score final est sans appel (90-119) et Cleveland va se réveiller à la troisième place de la conférence Est, un sacré tour de force.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de match. Le suspense n’a pas vraiment été au rendez-vous tant les dynamiques étaient différentes, entre la belle série des Cavs et les soucis d’effectif de Mike Budenholzer qui s’est retrouvé à une rotation à huit joueurs, en étant toujours privé de ses deux leaders, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo. L’entame du match à sens unique n’a rien arrangé, et Milwaukee a rapidement plongé au score.

– Le collectif des Cavs en démonstration. Avec 8 joueurs à 8 points et plus, le danger est vraiment venu de partout du côté de Cleveland, qui a en plus remarquablement su faire tourner le ballon pour obtenir un ratio passes décisives-ballons perdus édifiant. Les troupes de JB Bickerstaff ont en effet distribué 36 « assists », avec 10 pour le seul Ricky Rubio, pour seulement 13 ballons perdus sur l’ensemble du match.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Encore un match à classer dans la catégorie des bonnes prestations pour le meneur de Cleveland. Ce dernier s’est distingué par son efficacité au tir, à 10/13 dont 2/4 de loin pour accompagner ses 4 rebonds et 6 passes décisives. Son tandem avec Ricky Rubio a fait particulièrement mal à Milwaukee.

✅ Cedi Osman. L’ailier turc a signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec 23 points à 8/12 au tir avec un joli 5/9 à 3-points, ainsi que 5 rebonds et 4 passes décisives. Il a notamment permis à Cleveland de prendre le meilleur départ en se montrant productif dès le premier quart-temps.

✅ ⛔ Demarcus Cousins. Le pivot des Bucks a bien tenté de faire illusion et s’est battu avec ses armes pour essayer de retarder l’échéance. Malgré un match plein en 27 minutes de jeu (12 points, 12 rebonds, 5 interceptions), « Boogie » s’est aussi démarqué par un manque d’adresse (4/11), ses ballons perdus (4) et ses fautes personnelles (4). Chassez le naturel ?

LA SUITE

Milwaukee (19-13) : les Bucks vont avoir l’occasion de souffler avant la réception de Houston, mercredi.

Cleveland (19-12) : les Cavs enchaînent avec un « back-to-back » ce soir du côté d’Atlanta.