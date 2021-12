Joel Embiid et les Sixers pris au piège par la défense de zone du Heat

Sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo, la défense du Heat reste de qualité et les Sixers en ont fait l’amère expérience la nuit dernière. Battus à domicile par une équipe aussi privée de Tyler Herro, en étant surtout largement dominés (jusqu’à 23 points de retard…), les coéquipiers de Joel Embiid ont notamment peiné face à la zone floridienne.

Sans ses deux meilleurs défenseurs, et autour d’un duo Lowry – Tucker, Erik Spoelstra a logiquement voulu couper le pivot de ses coéquipiers et à le forcer à lâcher son ballon au plus vite, avec des prises à deux régulières. Ce qui a fonctionné, puisque l’attaque de Philadelphie a longtemps galéré avec son meilleur joueur neutralisé.

« On doit mieux faire circuler la balle et attaquer », confiait après coup Doc Rivers, interrogé sur les difficultés offensives de ses hommes. « Nous avons déjà été très bons face à des défenses de zone, nous sommes préparés pour ça. Mais, ce soir, le ballon est resté à l’extérieur, alors qu’il fallait plutôt aller dans la peinture. Ça n’a pas changé en deuxième mi-temps, jusqu’à ce que nous obtenions tout ce que nous recherchions. C’est donc décevant. »

La déception était elle aussi présente chez Joel Embiid, limité à 17 points, 14 rebonds et 5 passes (à 5/13 aux tirs), qui n’a pas apprécié la façon dont a attaqué son équipe. Notamment lorsqu’il a fallu convertir des tirs à 3-points (12/37 en cumulé, soit 32% de réussite).

« On doit mettre nos tirs », regrettait ainsi l’intérieur All-Star. « Dans le troisième quart-temps, je crois que j’ai dû toucher la balle seulement une ou deux fois, car [Miami] n’a pas arrêté de blinder la zone où j’étais. Ce qui a entraîné un grand nombre de shoots grands ouverts. Je l’ai déjà dit cette saison, et même toute l’année, mais nous avons besoin de prendre ces tirs. On doit en tenter beaucoup. Et, bien sûr, nous devons les mettre. »

Philadelphie pas loin du braquage

Pour Tobias Harris, auteur de 24 points, les Sixers ont encore pas mal de progrès à faire offensivement, avant de pouvoir être considérés comme de véritables prétendants aux Finals.

« On a eu de bonnes positions de tir », estimait dans un premier temps l’ailier de 29 ans. « Certains de ces tirs ne sont pas tombés dedans, mais j’ai aussi trouvé que nous aurions pu faire mieux dans la rapidité de nos prises de décision. Et la zone de Miami a été une réussite à partir du moment où ils ont pu constamment s’installer en défense, en nous forçant à renverser la balle de l’autre côté. […] Ce serait une toute autre histoire si nous étions capables d’obtenir des stops, de courir, de nous projeter en contre-attaque et de ne pas leur laisser le temps de mettre en place leur zone. Nous y serons confrontés toute la saison, donc nous devons faire mieux à ce niveau. »

Dominés de la tête et des épaules avant la pause, puis en début de troisième quart-temps, les joueurs de Philadelphie ont néanmoins progressivement réussi à se libérer en attaque. Au point de combler leur déficit de 23 points et de remettre les compteurs à zéro (96-96), à 1 minute 30 de la fin.

Jusqu’à ce que le surprenant Gabe Vincent (26 points) ne plante un 3-points assassin, son septième de la partie, à 40 secondes de la fin. Et que Kyle Lowry ne plie ensuite l’affaire, aux lancers-francs. Mais ces progrès affichés par les Sixers ont eu le mérite de satisfaire Doc Rivers.

« En seconde période, nous avons obtenu les tirs que nous voulions obtenir, en faisant comme en première mi-temps », ajoutait le coach de Philly. « Nous n’avons rien changé. Simplement, la différence est que nous ne nous sommes pas installés, nous n’avons pas gardé le ballon et nous avons couru. Je ne sais pas ce que nous avons fait avant la pause, mais nous ne faisions pas ça. Nous devons aussi donner davantage de ballons à Joel [Embiid] au poste, ce que nous avons progressivement arrêté de faire. »

Retour de bâton pour Joel Embiid…

Pas un grand fan des défenses de zone, au fur et à mesure qu’il y a été de plus en plus confronté dans la ligue, Joel Embiid l’avait déjà fait savoir cette semaine. Et ses propos peuvent d’ailleurs faire sourire, aujourd’hui…

« Je ne comprends toujours pas pourquoi des équipes NBA défendent en zone », déclarait-il alors. « J’ai la sensation que ça a toujours été un truc d’université. Mais, quand une équipe le fait, ça démontre qu’elle ne peut simplement pas défendre sur vous. De toute façon, je pense qu’il est plus facile d’attaquer une défense de zone, car il suffit de trouver des espaces dedans. En fait, si vous voyez que vos adversaires jouent en zone, ça signifie que c’est grand ouvert à mi-distance et ce sont des tirs que vous devez prendre, que vous devez mettre. »

Visiblement, ce n’est pas aussi simple que ça, quand une défense de zone, comme celle du Heat, est bien exécutée.