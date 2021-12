Les dessous du divorce entre Luka Doncic et Rick Carlisle

Le destin d’un très grand joueur est souvent lié à celui d’un très grand coach. Quelles auraient été les carrières de Michael Jordan et de Kobe Bryant sans Phil Jackson, ou celles de Stephen Curry sans Steve Kerr et de Tim Duncan sans Gregg Popovich ? À Dallas, Rick Carlisle a formé un duo victorieux avec Dirk Nowitzki, et Mark Cuban pensait qu’il serait le coach idéal pour Luka Doncic. On l’a cru aussi puisque le Slovène est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et que Dallas a joué les trouble-fête dans la conférence Ouest.

Rookie Of The Year puis All-Star, mais aussi sélectionné dans les All-NBA Teams, Luka Doncic semblait comme un poisson dans l’eau dans le système Carlisle, mais la réalité était toute autre… Selon ESPN, le courant n’est jamais réellement passé entre le coach, champion NBA en 2011, et son leader.

Dennis Smith Jr, le bouc émissaire

Ce que reprochait essentiellement Luka Doncic à son entraîneur, c’est sa manière de traiter ses coéquipiers. À commencer par Dennis Smith Jr, dont Luka Doncic était proche. Nos confrères racontent que Rick Carlisle dénigrait son meneur de jeu devant tout le groupe, allant même jusqu’à lancer qu’il était simplement « jaloux » de Luka Doncic. À l’époque de la Draft, Rick Carlisle était contre le choix de Smith Jr, lui préférant Donovan Mitchell et il a tout fait pour lui savonner la planche. Le transfert de Dennis Smith Jr vers New York portait la marque de Rick Carlisle qui ne cessait de s’en prendre à son joueur, et Luka Doncic, comme ses coéquipiers et des assistants, ont alors découvert leur coach sous un autre jour.

Ce qu’a confirmé DSJ ce mercredi dans un tweet, laissant entendre qu’il y avait beaucoup plus à raconter encore.

This article about my time there is spot on. And that’s coming from staff members n players! Y’all don’t even know the half. https://t.co/9gh2DI4xPu — Dennis Smith Jr. (@Dennis1SmithJr) December 15, 2021

« Ce n’était pas vraiment la manière dont Rick traitait Luka, mais plutôt parce que Luka détestait comment Rick traitait les autres » résume un ancien joueur des Mavs, de manière anonyme, tandis que d’autres évoquent plus généralement un vrai problème de communication.

La suite n’a pas arrangé les relations entre Luka Doncic et Rick Carlisle, tout simplement parce que le coach des Mavs cherchait notamment à bien se faire voir de son leader. Avec, par exemple, des compliments à la pelle dans la presse ou un traitement de faveur en fermant les yeux sur son état physique. Sauf que dans le même temps, le coach diminuait le rôle de Jamahl Mosley, très proche des joueurs, mais considéré comme une menace pour son poste. À la même période, les dirigeants se séparaient de JJ Barea, qui faisait le tampon entre Luka Doncic et le coach.

De nouveaux dirigeants, un nouveau coach et un assistant très proche

Plusieurs fois, et même s’il aimait marquer le coup pendant le matches pour affirmer son autorité, Rick Carlisle aurait tenté de resserrer les liens avec Luka Doncic. Après l’élimination en playoffs, il avait ainsi proposé à ses dirigeants de se rendre en Slovénie pour cette fameuse prolongation de contrat. Déjà très occupé sa campagne pré-olympique, l’ancien du Real Madrid avait demandé à ce que ce soit repoussé, notamment parce que Mark Cuban venait de se séparer de Donnie Nelson.

Au même moment, Rick Carlisle avait approché Mark Cuban pour une prolongation de contrat, histoire de lier son avenir à celui de Luka Doncic. Comme son patron avait botté une touche et qu’il venait de se séparer de son fidèle GM, le coach a clairement senti qu’il n’était plus le bienvenu.

Plutôt que de se faire montrer la porte, Rick Carlisle a préféré partir. Des contacts avaient déjà été noués avec les Pacers, une franchise où il avait déjà officié à deux reprises. Le coach parti, les Mavericks ont alors tout fait pour marquer le coup, et montrer à Luka Doncic qu’ils voulaient tourner la page, et surtout lui permettre de jouer dans les meilleures conditions. À la venue de Jason Kidd, il faut donc ajouter les retours de Dirk Nowitzki et JJ Barea, mais aussi l’arrivée d’Igor Kokoskov, l’ancien coach de la Slovénie.

Un environnement rassurant où le mot clé est communication, et ce n’est peut pas un hasard si Luka Doncic a reconnu ses problèmes de poids il y a quelques jours. Peut-être une manière de montrer l’exemple et de prouver que l’ambiance est meilleure quand les choses sont dites franchement.