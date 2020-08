Rick Carlisle est un veinard. Il a joué avec Larry Bird et Kevin McHale, et il a coaché des légendes comme Jason Kidd et Dirk Nowitzki. Aujourd’hui, il a Luka Doncic sous ses ordres, et la performance face aux Bucks l’a encore laissé sans voix. Pas forcément par les chiffres, mais par son intelligence de jeu.

« Il sait où tout le monde se trouve, et pas uniquement en attaque, mais aussi en défense » a expliqué le coach des Mavericks en conférence de presse. « C’est le signe d’un joueur érudit. J’ai joué avec Larry Bird et il pouvait tout voir de la même façon. J’ai eu le privilège de coacher Jason Kidd, et Luka est du même moule. Il a un physique différent, il a un type de jeu différent… mais quand il attire l’attention, quelqu’un va se retrouver démarqué pour shooter. Je paierais pour le voir jouer« .

« Il a épuré tous les aspects de son jeu »

Cette intelligence de jeu rappelle aussi LeBron James lorsque Rick Carlisle évoque la mémoire encyclopédique de son joueur vedette. « Il est capable de se souvenir de tout ce qui s’est passé cette année et l’an passé. Sa mémoire liée au basket fait partie de sa brillante intelligence de jeu. »

Pour Rick Carlisle, Luka Doncic ferait donc un beau vainqueur du Most Improved Player, alors même que son joueur pense qu’il ne mérite pas d’être dans les trois finalistes.

« Je ne suis pas surpris qu’il soit finaliste. J’ai vu une publication qui en faisait même le vainqueur du trophée. (…) Sa progression est vraiment visible dans tous les facettes du jeu. Il est devenu plus aguerri, et il a épuré tous les aspects de son jeu. Il y a ses qualités de leader, et c’est évidemment un joueur vraiment unique. On sait tous ce qu’il est capable de produire en termes de statistiques, mais au final, la priorité pour lui, c’est de gagner. »