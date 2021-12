Luka Doncic reconnaît des soucis au niveau de sa condition physique

Au cœur du Mavs – Nets de cette nuit, Reggie Miller a mis les pieds dans le plat. « Quand je le regarde, je me dis que c’est probablement le Luka (Doncic) le plus lourd que j’ai jamais vu. Je sais qu’il a eu une longue année avec les Jeux olympiques, mais regardez comment il se traîne pour faire des allers-retours. Il ne court pas vraiment », a piqué l’analyste de TNT.

Pas tendre, l’ancienne légende des Pacers a enchaîné en considérant que le Slovène devait s’améliorer sur le plan physique, « s’affiner », parce qu’il est la superstar à qui les Mavs ont confié leur « royaume ».

Sévère ? Peut-être pas tant que cela. ESPN rapporte en effet que le meneur se serait présenté au camp d’entraînement d’avant saison avec un poids de près de 118 kilos, pour la deuxième année de suite, alors que son poids de forme est de… 104 kilos. Des kilos en trop qui peuvent se voir lorsqu’il est sur le parquet.

Interrogé sur ces questions à l’issue de la rencontre, Luka Doncic ne s’en cache pas : « Il va être question de ce sujet, ou pas. Je sais que je dois faire mieux. »

Des soucis physiques en conséquence ?

« J’ai eu un long été », poursuit-il. « J’ai eu les Jeux olympiques (ndlr : où il a hissé la Slovénie jusqu’au match pour la médaille de bronze), j’ai pris trois semaines de repos et je me suis un peu détendu. Peut-être trop. Il faut juste que je me remette sur les rails. » Une déclaration qui peut surprendre aujourd’hui alors que l’on vient déjà de dépasser le quart de la saison régulière…

Cette baisse de « régime » physique, à laquelle les Mavs commencent à s’habituer, n’a pas un impact catastrophique sur le rendement statistique du meneur, même s’il marque un peu moins et avec un pourcentage en baisse.

Mais Reggie Miller s’interrogeait notamment sur les conséquences sur sa santé. Le All-Star vient d’enchaîner une entorse du genou, de la cheville et du pouce…

« C’est toujours douloureux, mais j’essaie de jouer et de m’entraîner », décrit-il d’ailleurs au sujet de sa cheville. Ces pépins lui ont fait manquer quatre rencontres cette saison. Soit quatre défaites des Mavs.