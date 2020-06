Luka Doncic au travail pour retrouver sa forme physique optimale avant la reprise

Comme pour Nikola Jokic, des rumeurs de prise de poids ou de méforme ont entouré l’actualité de Luka Doncic depuis la coupure de la saison NBA. Pas totalement sérieux chez lui, en Slovénie, l’ailier se serait ainsi un peu laissé aller au début de la coupure.

Son coach personnel, Jure Drasklar, l’a confirmé, sept semaines avant le 31 juillet et la suite de la saison.

« La plupart des joueurs ont connu des difficultés pour rester en bonne forme physique, Doncic ne fait pas exception », rappelle Jure Drasklar dans des propos cités par Eurohoops. « Il n’est pas dans la forme de sa vie, ce qui est normal. On a fait très attention à son alimentation, avec un plan complet et un chef personnel. Doncic n’a quasiment mangé que ce qu’on a préparé pour lui. »

Comme pour tous les joueurs, ce qui manque au All-Star de Dallas, ce sont des entraînements collectifs. Mais pour cela, il va devoir attendre de rentrer à Dallas, et de retrouver ses partenaires.

« S’entraîner seul, ce n’est pas assez », affirme le coach. « Il a besoin de s’entraîner avec ses coéquipiers. Il peut jouer avec des gens en Slovénie, mais ce n’est pas comme le faire avec ses coéquipiers de Dallas. Il s’entraînait chez lui. On travaille ensemble depuis trois semaines, au quotidien, pour qu’il soit prêt pour la reprise. Il fait beaucoup d’efforts et s’implique totalement. Il reste assez de temps pour qu’il soit en forme, et il le sera. »

Ces derniers temps, le Maverick a ainsi réuni un véritable staff autour de lui pour retrouver la forme afin d’être au niveau optimal avant de rentrer aux Etats-Unis, et de finir la saison dans la « bulle » de Disney World.